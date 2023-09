Ministro do Turismo, Celso Sabino, lamenta o falecimento de Eduardo Sanovicz

Fonte: Ministério do Turismo

Fonte: Ministério do Turismo

"Expressamos nossos sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que foram impactados pelo seu trabalho. Eduardo Sanovicz deixa um legado honroso para a aviação nacional e para o turismo brasileiro. Sempre altivo, lutou para o avanço do nosso setor, acreditando nessa atividade tão necessária para o fortalecimento econômico e social do Brasil", afirmou Sabino.

Reconhecido como uma das principais lideranças da aviação nacional, Eduardo Sanovicz contribuiu ativamente para o desenvolvimento do turismo no país.

Professor e doutor do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanas da Escola de São Paulo (USP), Sanovicz, esteve à frente da Embratur ainda no primeiro governo do Presidente Lula, em 2003, sendo responsável pelo Plano Aquarela e a Marca Brasil, utilizada pelo governo federal para a promoção do Brasil no exterior.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, lamenta profundamente o falecimento de Eduardo Sanovicz, um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

