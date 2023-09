Celso Sabino articula parceria com a TAP para ampliar a conectividade para o Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu na tarde desta sexta-feira (01.09) com o diretor para Brasil e América do Sul da TAP Air Portugal, Carlos Antunes. No encontro, foram tratadas ações para fortalecimento da parceria entre o governo brasileiro e a companhia aérea portuguesa com foco na promoção dos destinos brasileiros e aumento de conectividade entre os dois países.

Durante a conversa, Carlos Antunes comentou sobre o aumento da frequência semanal para alguns destinos brasileiros a partir do próximo ano. Para 2024, a empresa contará com 91 voos semanais entre Brasil e Portugal, um recorde histórico que é possível graças a 11 voos extras por semana durante a alta temporada do verão europeu.

Sabino ressaltou, ainda, sobre a importância de ofertar o “stopover” em destinos brasileiros dos voos vindos da Europa. “Já estamos em tratativas avançadas com as companhias aéreas do Brasil e queremos ampliar esse programa para outras companhias. A TAP pode contribuir fortemente com isso, em razão de sua experiência de sucesso”, comentou o ministro.

No campo da promoção internacional, Carlos Antunes destacou que a companhia está aberta a ações em conjunto. “É preciso divulgar as coisas boas que só o Brasil tem a oferecer, mostrar ao mundo o que torna este país um destino único no mundo”, destacou.

Por fim, o ministro convidou a empresa marcar presença no Salão Nacional do Turismo que será realizado em Brasília nos dias 15,16 e 17 de dezembro. O evento apresentará, aos visitantes nacionais e estrangeiros, os atrativos e destinos turísticos brasileiros de modo a ampliar o fluxo turístico do país.

TURISMO RELIGIOSO– Durante a videoconferência, Carlos Antunes comentou sobre sua experiência no Círio de Nazaré, maior celebração religiosa do país que reúne dois milhões de fiéis em Belém (PA), e a importância de divulgar eventos como este em destinos como Portugal. Celso Sabino anunciou que o Ministério do Turismo terá uma ação durante a celebração religiosa.

No Brasil, o turismo religioso é responsável por gerar R$ 15 bilhões anualmente. Dentro da lista de mais de 300 municípios que possuem atrativos diversos do segmento, o Ministério do Turismo identificou 96 destinos que possuem calendário de eventos exclusivos do turismo religioso no país.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo