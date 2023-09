Conheça alguns eventos e festivais pelo Brasil no mês da primavera

Marcando a transição do Inverno para a Primavera, o Calendários de Eventos do Ministério do Turismo (MTur) está recheado de novidades neste mês de setembro. São mais de 170 eventos, entre gastronômicos, culturais, esportivos e os mais variados tipos de festivais e fóruns. Venha com o MTur e veja alguns das principais festividades que o nono mês do ano reserva!

Veja abaixo:

GASTRONOMIA– Esse evento vai conquistar seu paladar e fascinar seus olhos com os pratos típicos da culinária caiçara. A 14ª edição do Festival Gastronômico de Ubatuba (SP) – Sabor Caiçara acontece até o dia 3 de setembro com 10 categorias de culinária, sendo elas: Caiçara Raiz, Caiçara Contemporânea, Cozinha Internacional, Cozinha Oriental, Petiscos de Praia, Hambúrguer, Pizzas, Pães, Comida de Boteco e Sobremesas.

Diretamente dos rios e riachos, o Festival Gastronômico de Piracaia (SP) tem como objetivo trazer as iguarias raras e especiais cultivadas na região, promovendo experiências gastronômicas à um preço acessível, até o dia 27/09. Falando em Piracaia, em Santarém (PA), o “Festival da Piracaia do Tapará Miri - Comida Beira Rio”, com características do turismo de base comunitária, promete agitar o local, evidenciando as comidas típicas da região de várzea.

Se você é amante de jabuticaba, o Festival de Jabuticaba de Ariquemes (RO) reúne mais de 700 pés de Jabuticaba para degustação, venda e produção dos derivados desse maravilhoso fruto. O festival acontece até o dia 10/09 em uma propriedade rural, e quem visitar o pomar de jabuticaba também pode degustar os frutos e fazer a colheita diretamente no pé.

FÓRUM– A ilha da magia realiza até 21 de setembro o Fórum de Turismo de Negócios, Lazer e Eventos (FTN) com o objetivo de fomentar o setor de turismo e reunirá empreendedores do setor do Brasil e do exterior. O evento conta com palestras de qualificações, feira/workshop, B2B, network e muito mais.

Fortalecendo os negócios femininos, Chapeco (SC) recebe a maior feira de empreendedorismo feminino do Sul do Brasil até 3 de setembro. A mostra tem o intuito de fomentar e fortalecer o empreendedorismo na região, por meio de palestras, workshops, sessões de negócios e muito network.

FESTIVAIS– O calendário também está recheado de festivais. Nas origens da Bossa Nova, Cabo Frio (RJ) realiza, até dia 3, o festival “Sou da Bossa na Passagem”, reunindo música, entretenimento familiar, artesanato e promoção cultural, fomentando a gastronomia e a importância do bairro mais antigo da cidade.

Para os leitores, o Festival Caju de Leitores em Porto Seguro (BA), atrai crianças e jovens para prestigiar escritores, contadores de histórias e pesquisadores da literatura indígena. O evento acontecerá entre os dias 4 e 7 e contará com a participação do anfitrião Sairi Pataxó, recebendo: Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Awoy Pataxó, Aline Kayapó, Arissana Pataxó, Auritha Tabajara, Janaron Pataxó, Japira Pataxó, Márcia Kambeba e Trudruá Dorrico.

No Norte do país, em Parauapebas (PA), acontece a primeira edição do Festival Dança Carajás, entre os dias 20 e 24 de setembro. O evento foi aprovado pelo Ministério da Cidadania com a ajuda da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), reunindo os melhores bailarinos, coreógrafos e simpatizantes da dança de todo o estado do Pará.

ESPORTE– Para os amantes de esportes radicais, a terra dos ventos - Fortaleza (CE), recebe até o dia 2 o evento esportivo Molokabra Downwind. O evento reúne competições de modalidades de remo (canoa havaiana, surfski, paddleboard, stand up paddle e SUP Foil) e de vela (kitesurf, kitefoil, wing foil, windsurf e hobie cat 16).

INDEPENDÊNCIA– Além de marcar o início da primavera, setembro também celebra o Dia da Independência do Brasil (07/09), com desfiles pelo país inteiro. Mais de oito cidades promovem a celebração, incluindo: Vitória de Santo Antão (PE), Morada Nova (CE), Jaquaré (ES), Itaquaí (RJ), Irati (PR), Monte Alegre de Sergipe (SE), Mulungu (CE), Itaguaí (RJ e outro. A maioria dos eventos serão realizados no dia 7 de setembro.

Clique AQUI e veja todos os eventos na íntegra.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo