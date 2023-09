Conheça os apelidos carinhosos de seis capitais brasileiras

Todas as cidades brasileiras têm um jeitinho especial e essas características viraram apelidos carinhosos adotados pelos brasileiros. Peculiaridades geográficas, culturais, históricas ou até mesmo divertidas viram uma forma carinhosa dos brasileiros chamarem o seu lugar preferido. O Ministério do Turismo selecionou algumas capitais brasileiras para explorar seus apelidos carinhosos. Vamos viajar?

É inegável que a energia do Nordeste contagia, mas a de Salvador (BA), especificamente, é conhecida por mover multidões. E não é à toa que é conhecida como a “capital da alegria”. Além das suas praias encantadoras, o município é famoso por todos os anos realizar um dos maiores carnavais do Brasil, promovendo um feriado animado, com muita dança e uma cultura vibrante. Mas não é apenas o Carnaval que conquista a todos! A capital baiana ainda oferece diferentes climas e paisagens, variadas manifestações culturais e opção de diversão para todo tipo de público.

Outro lugar que é solar, principalmente pelo clima ensolarado na maior parte do ano, é Natal (RN). São cerca de 120 dias de sol brilhando. E, por isso, a cidade, recebe o apelido carinhoso de “cidade do sol”. Mas, não é apenas o Sol que brilha o ano inteiro por lá, afinal o que Natal tem de sol, tem de beleza. As praias paradisíacas encantam com suas águas claras e mornas, sendo um dos mais belos litorais do Brasil.

Viajando até o Sudeste do país, onde encontra-se “Beagá”. Mas, calma, não é desse apelido carinhoso que vamos falar. Afinal, Belo Horizonte (MG) também é conhecida como “cidade jardim”, devido aos muitos parques e áreas verdes. Prepare seu tênis e a câmera fotográfica para os diversos passeios que a cidade possui, como a Lagoa da Pampulha com a sua orla incrível e ideal para atividades físicas ou a Praça da Liberdade, que é rodeada de jardins e apresenta diferentes interações culturais. Além disso, ainda é possível visitar o Parque das Mangabeiras, o Museu Casa Kubitschek, e o Palácio das Artes, que oferecem cultura, atividade física e aquele respiro profundo em meio à natureza.

Um destino para risadas fica no Sul do país! É a nossa “cidade sorriso”, apelido carinhoso que Curitiba (PR) ganhou pelo seu jeito acolhedor e amigável de ser. Além da recepção, as atrações turísticas também arrancam sorrisos dos turistas. Encantando a todos, a cidade reúne dezenas de parques, museus, patrimônios históricos, ruas charmosas e agitadas lojas. Mostrando ser uma cidade alegre, o Jardim Botânico de Curitiba já conquistou reconhecimento sendo o destino número um para turistas que buscam felicidade na América do Sul. O estudo “Pontos Turísticos que mais nos fazem felizes no mundo em 2023”, realizado pela Casago (empresa que administra aluguel de casas de férias) mostra como o atrativo arranca sorrisos das pessoas por meio de fotos analisadas no Instagram.

Agora, falar de elegância e cultura, é falar de Manaus (AM), com seus requintados tesouros, essa capital conquistou o apelido carinhoso de “Paris dos trópicos”. Além de sua riqueza reconhecida internacionalmente, Manaus é único em cada arquitetura, refletindo a história do século XIX – era da borracha, e demonstrando ter estruturas de tirar o fôlego. Entre as suas construções magníficas, o Teatro Amazonas é um dos símbolos mais marcantes da cidade e foi projetado com uma arquitetura que lembrava os edifícios da “Belle Époque parisiense”. O teatro também é conhecido na história pela realização de óperas, concertos e grandes eventos sociais da alta sociedade da época. Fazendo parte da história, o Palácio Rio Negro, Palacete Provincial, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro Cultural Palácio da Justiça e Igreja de São Sebastião também contribuem para a rica herança arquitetônica de Manaus.

Localizada no meio do cerrado brasileiro, Goiânia (GO) é conhecida como a “capital do cerrado”. O município recebe esse apelido por possuir mais de 300 espécies nativas e exóticas de fauna e flora. Além disso, são mais de 30 parques e bosques que cercam a população, representando espécies como ipês, flamboyants, palmeiras, imperiais, mongubas, gameleira e jatobazeiro. E para conhecer essas belezas naturais, basta visitar o Parque Vaca Brava, que possui um lago extenso, pista de cooper, parquinho para as crianças e um chafariz, ou o Parque Areião, onde é possível avistar animais do cerrado e várias espécies de plantas.

É só escolher o apelido e se jogar na aventura que são os destinos brasileiros!

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo