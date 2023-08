MTur promove encontro para discutir iniciativas voltadas ao afroturismo no Brasil

Conectando atividades turísticas às raízes culturais afrodescendentes, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) juntamente com o Ministério do Turismo, Diaspora Black - startup de turismo, Ministério da Igualdade Racial e Embratur, promoveram nesta quinta-feira (31.08) o “Encontro: consolidação e promoção do Afroturismo”.

Em clima de conversa, Ministério da Igualdade Racial e Embratur apresentaram suas perspectivas e experiências sobre o tema, bem como as expectativas em relação ao encontro. O evento aconteceu durante todo o dia e contou com interações e dinâmicas com o objetivo de desenvolver diretrizes que deverão guiar as políticas públicas nacionais voltadas ao segmento.

Apresentando as iniciativas do Ministério do Turismo, a diretora de inovação e competitividade Bárbara Blaudt, explicou sobre o Experiências do Brasil Original (EBO), iniciativa do MTur que promove o turismo em comunidades quilombolas. “O projeto trabalha com quatro comunidades e pretende diversificar a oferta turística por meio de experiências memoráveis e vivências ofertadas por comunidades tradicionais, com o intuito de combater também a discriminação”, afirmou.

Além da diretora, estiveram presentes representando o MTur, a coordenadora de Produção Turística Associada ao Turismo, Ana Modesto; a coordenadora de Desenvolvimento e Apoio à Comercialização de Produtos e Experiências, Fabiana Oliveira; a coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas, Flávia Chaves, e a Coordenadora de Assuntos Bilaterais e Projetos Internacionais, Juliana Oliveira, e Ana Márcia Valadão, que integra a equipe da Coordenação-Geral de Produtos do MTur.

A ocasião reuniu, ainda, autoridades do setor público e privado de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Rio Grande do Norte e Goiás.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o Afroturismo é destaque. “Queremos que o mundo venha visitar, conhecer, valorizar, preservar e dar espaço de importância política. A gente quer experiência comunitária, experiência quilombola, experiência dos povos tradicionais”, declarou Freixo.

EXPERIÊNCIAS DO BRASIL ORIGINAL– Com o objetivo de ampliar e diversificar a oferta turística brasileira o Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), desenvolveu o projeto Experiências do Brasil Original, criando experiências turísticas memoráveis ofertadas por povos indígenas e quilombolas em seus territórios.

No momento, o projeto está na fase da realização de oficinas de experiências turísticas nas quatro comunidades selecionadas: a Comunidade Indígena Raposa I, em Roraima; a Comunidade Indígena Borari, no Pará; a comunidade Terra Quilombola África, também no Pará, em Moju; e o Quilombo Povoado Moinho, em Goiás. Clique AQUI para saber mais.

BID– O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização financeira internacional com sede nos Estados Unidos, que tem o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional. Além de promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe.

DIASPORA BLACK– Startup de turismo, a Diaspora Balck é um negócio voltado para o impacto social, focada em promover o conhecimento de lugares, pessoas, histórias e patrimônios da população negra. A empresa atua com treinamentos e consultorias focadas no turismo consciente e educativo.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo