Governo Federal institui Tocantins como Rota Nacional do Turismo

Um lugar rico em beleza natural e cultura! Assim é o Tocantins, o estado mais jovem do Brasil, que se fixou como a Rota Nacional do Turismo de Aventura, Ecológico, Rural, de Sol e Praia Doce, de Vivência, Cultura, Religião e Gastronomia. A Lei nº 14.658 já foi publicada no Diário Oficial da União e estabelece o objetivo principal de impulsionar o turismo da região.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a Rota será importante para o estado. “O reconhecimento e a criação da Rota abre portas para o turismo no Tocantins, que tem atrativos importantes, desde a natureza exuberante, como o Jalapão, à gastronomia diversa”, afirma o ministro.

Com a instituição da rota, a expectativa é desenvolver o potencial turístico regional e local; fomentar o empreendedorismo e a inovação das atividades turísticas; promover o crescimento econômico local, sustentável e inclusivo; e valorizar os atrativos naturais e culturais.

ATRATIVOS– Tocantins é o estado mais novo do Brasil e carrega uma pluralidade de atrativos turísticos que deixam qualquer turista apaixonado. O destino é rico em história, cultura e atrações e ainda, proporciona uma viagem incrível pela natureza por meio do Jalapão e Serras Gerais, com paisagens de tirar o fôlego.

Alguns dos atrativos mais famosos do Jalapão são as cachoeiras, rios e fervedouros de águas cristalinas, dunas de até 40 metros de altura e nascentes, além das chapadas, serras e cerrados, que oferecem uma beleza inesquecível. Entre os atrativos mais visitados está Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Félix do Tocantins.

Palmas não fica para trás e mostra os encantos em ser a capital caçula do país. A cidade possui belas praias formadas por rios, além de praças e monumentos históricos, como: a Praça dos Girassóis, Palácio do Araguaia, Memorial Coluna Prestes e as praias da Graciosa, da Prata, das Arnos, do Caju, entre outras.

OUTRAS ROTAS– No outro extremo, no Sul do país, o município de Timbó, em Santa Catarina, também teve o reconhecimento de potencial turístico publicado no DOU. A cidade recebeu o título de Capital Nacional do Cicloturismo, por meio da Lei 14.659. O município integrar o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo, um percurso sinalizado, com mais de 350 km de extensão, que passa por nove municípios da região.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo