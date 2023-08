NOTA À IMPRENSA

Os sócios da 123 Milhas estiveram no Ministério do Turismo, nesta quarta-feira (30), para apresentar as circunstâncias que levaram a empresa ao cancelamento de milhares de pacotes de viagens promocionais.

O encontro se deu no âmbito das investigações abertas pelo Ministério e auxiliará no esclarecimento dos mecanismos utilizados no modelo de negócio, adotado não apenas pela 123 Milhas, mas também por outras empresas.

O Ministério deu prazo de 48 horas para que os proprietários da empresa apresentem documentos e justificativas que ajudarão o governo nas tomadas de decisão.

O Ministério do Turismo reafirma o compromisso de o Governo Federal em garantir os direitos do consumidor, aperfeiçoar as relações comerciais e construir um ambiente seguro no turismo e nos transportes do país.