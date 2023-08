Secretário do Turismo participa de painel sobre Cruzeiros em fórum nacional

Foto: Divulgação/SETUR

O secretário de Estado de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, marcou presença no 5º Fórum CLIA Brasil 2023, evento organizado pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), que ocorreu nesta quarta-feira, 30, na sede da Confederação Nacional de Municípios, em Brasília. O secretário participou do painel Promoção e Atração no Mundo dos Cruzeiros, juntamente com autoridades de outras regiões do Brasil.

O evento, que reúne representantes e principais atores do mercado de cruzeiros, é uma oportunidade de discutir tendências e desafios para o desenvolvimento da atividade turística dos cruzeiros no país. No contexto de uma temporada bem-sucedida e com projeções otimistas, o Fórum CLIA Brasil abordará questões cruciais como regulamentação, infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento de novos destinos, buscando fortalecer o Brasil como um destino atrativo para companhias marítimas de todo o mundo.

Santa Catarina, que teve uma notável ascensão na recepção de passageiros de cruzeiros na temporada 2022/2023, é um dos destaques do evento. Dados da CLIA apontam que o estado recebeu 228.345 passageiros, um crescimento de 237% em relação ao ano anterior. Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo surgem como os principais destinos que têm atraído visitantes por meio dos cruzeiros.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a participação no Fórum, o Secretário Evandro Neiva ressalta: “ É importante a participação do estado de Santa Catarina pela primeira vez no evento da CLIA. Dividimos um painel com São Paulo, Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro. Mostramos o potencial de Santa Catarina para o setor e diretamente para as companhias, teremos a maior temporada com 75% de acréscimo em relação à temporada passada. Já estamos com três destinos consolidados e estamos trabalhando com muita seriedade para trazermos novos destinos, estamos trabalhando com paradas testes com muita responsabilidade junto com a CLIA e outras companhias. É um compromisso do governo e do governador Jorginho Mello promover o turismo catarinense e fazer com que o estado seja reposicionado como novo produto turístico. Por isso temos que ter muita responsabilidade e credibilidade na execução”.

O 5º Fórum CLIA Brasil 2023 reforça o compromisso de Santa Catarina com o crescimento sustentável do turismo, alinhando-se às necessidades do setor e contribuindo para a expansão das atividades de cruzeiros no país.