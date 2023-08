Ministério do Turismo participa do Prêmio Dom Helder Câmara para o Semiárido Brasileiro

Representando a Pasta no evento, a coordenadora-geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo, Carolina Fávero, destacou a importância da premiação para o turismo brasileiro. Foto: Thiago Ripper

O Ministério do Turismo participa, nesta quarta-feira (30.08), da cerimônia de premiação do “Prêmio Dom Helder Câmara para o Semiárido brasileiro”. O evento que ocorre na cidade de Piranhas (AL), reconhece comunidades que se destacaram por suas práticas, tecnologias, conhecimentos e rituais que se constituem em importante patrimônio cultural e contribuem para a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. Além da premiação o MTur integra a oficina e seminário que realizados no local.

Representando a Pasta no evento, a coordenadora-geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo, Carolina Fávero, destacou a importância da premiação para o turismo brasileiro. “Para o MTur, esse projeto é uma grande oportunidade para conhecermos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais que têm potencial turístico ou até mesmo já desenvolvem atividades turísticas como alternativa de renda. É um momento que nos ajuda no desenvolvimento de políticas públicas de turismo sustentável nesses territórios”, disse.

A iniciativa ainda amplia a visibilidade dos sistemas, fomentando sua identificação e promoção; além de incentivar e fortalecer a articulação, mobilização e formação de redes comunitárias em torno desses sistemas para a valorização e manutenção de práticas que contribuam para a transmissão de conhecimentos entre as gerações. Também tem o objetivo de gerar informações estratégicas que possam subsidiar políticas públicas específicas para o bioma.

Além do Ministério do Turismo, os eventos, organizados pela Embrapa Alimentos e Territórios, conta com a parceria da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO-Brasil) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Outras entidades, como a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme) e a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) também integram a premiação.

MAIS EVENTOS -A representante do Ministério do Turismo participará, até domingo, da oficina “Receitas Tradicionais dos SAT premiados” e do seminário “Formas de designação de Sistemas Agrícolas Tradicionais como Patrimônio”. A programação inclui ainda rodas de diálogos, com o intuito de apresentar as experiências das comunidades participantes da iniciativa e estimular uma reflexão sobre as lições aprendidas na execução das atividades da pesquisa participativa.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo