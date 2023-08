Último dia para as inscrições no Prêmio Nacional do Turismo

Encerra hoje (30.08), às 23:59, o prazo para finalização das inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo. Empresas, instituições públicas e privadas, e profissionais do turismo poderão apresentar seus projetos que contribuíram para impulsionar o setor no Brasil. O Prêmio, desenvolvido pelo Ministério do Turismo e retomado neste ano, tem como tema “o turismo transformando vidas”. As iniciativas poderão ser inscritas em uma das 19 categorias existentes.

Clique AQUI e faça sua inscrição.

CLIQUE AQUI e acesse o Edital de Seleção Pública nº 02/2023 - Profissionais de Destaque no Turismo.

CLIQUE AQUI e acesse o Edital de Seleção Pública nº 03/2023 - Iniciativas de Destaque no Turismo.

O prêmio celebra as principais iniciativas para o setor, concedidas na forma de troféus e certificados, que são entregues pelo MTur aos primeiros colocados de cada categoria. Por meio da premiação, pretende-se promover as iniciativas para que sirvam de exemplo e inspiração para outros projetos.

“Contamos com todas as iniciativas para esse prêmio. Se você ainda não realizou sua inscrição, este é o momento de ter o seu trabalho reconhecido nacionalmente em meio aos melhores do turismo brasileiro”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Após as informações coletadas, o MTur anunciará o resultado final no dia 5 de dezembro. As informações adicionais serão informadas em breve, pelos canais de comunicação, nos acompanhe em: @mturismo.

CATEGORIAS– Dividido em duas categorias, o prêmio é dedicado para: Iniciativas de Destaque (para pessoas jurídicas) que conta com 10 categorias (Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo).

E ainda: Profissionais de Destaque, onde serão premiadas 9 categorias: Academia; Governo – Parlamentares; Governo – Dirigentes; Governo – Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Organizações Não Governamentais; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo