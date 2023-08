Em julho, turismo gera 1 em cada 10 novos empregos com carteira assinada

No mês de julho, a indústria do Turismo gerou um em cada 10 novos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Foram criados mais de 16,8 mil empregos nos variados segmentos que fazem parte da atividade turística no país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (30.08) pelo Ministério do Turismo, com base nas informações do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Somente nos sete meses de 2023, o setor empregou cerca de 122 mil pessoas.

“Esses números destacam a potência do turismo no Brasil e também apontam para o seu papel crucial na recuperação da economia. Somos uma indústria limpa, com capacidade de gerar cada vez mais emprego e renda para a população. Seguiremos trabalhando para criarmos mais oportunidades para aqueles que buscam ingressar neste setor tão empolgante”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O segmento de alojamento e alimentação foi o que mais absorveu pessoas em julho, com a criação de mais de 9,4 mil vagas, seguido do setor de transporte rodoviário de passageiros, com mais de 1,6 mil novos postos. O grupamento de serviços, no qual o setor de Turismo está incluído, admitiu 56.303 novos profissionais.

Entre os estados, São Paulo registrou o maior número de novas contratações, com cerca de 5,6 mil novos postos de trabalho. No Rio de Janeiro, o setor foi o responsável por mais de 2,4 mil vagas e Minas Gerais, foram mais de 2,1 mil novos profissionais trabalhando no Turismo do estado.

NOVO CAGED– Plataforma desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego que gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.

Por Victor Maciel

