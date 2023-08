Marco das Três Fronteiras (PR) é eleito uma das melhores atrações turísticas do mundo

Ele é um marco icônico entre a fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Se trata do Marco Três Fronteiras, o mais novo reconhecido do prêmio Traveller’s Choice 2023 (Best of the Best), que consolidou a atração como uma das melhores do mundo. Os rankings da premiação resultam das avaliações de viajantes na plataforma TripAdvisor, que revelou o atrativo com 80% de opiniões consideradas excelentes e muito boas.

Situado em Foz do Iguaçu (PR), o monumento celebra 120 anos em 2023, representando um ponto de encontro entre culturas e ultrapassando gerações. No complexo turístico é possível ter um incrível registro do pôr do sol, considerado um dos mais bonitos do país. Durante o ano de 2023, a atração já recebeu cerca de 300 mil pessoas, promovendo história e tradição.

O local oferece pratos típicos da gastronomia regional de cada um dos três países, e ainda lojinhas para levar um pouco dos atrativos para casa. Além disso, é possível ter uma vista espetacular do Rio Paraná, com a Usina de Itaipu - a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e do Rio Iguaçu, com as Cataratas do Iguaçu – o maior conjunto de quedas d’agua do mundo.

A noite, o local abre espaço ao espetáculo “Lenda das Cataratas” – um balé que conta a história do casal indígena Naipi e Tarobá e a origem das Cataratas do Iguaçu. O show faz parte de uma apresentação de dança da corte do século XVIII que registra o período da aristocracia europeia em meio à colonização. Ao final, acontece uma apresentação com danças típicas que homenageiam os países vizinhos com bailarinos, todos caracterizados de acordo com cada região.

Além da beleza natural, o turista por lá conhece mais da história, por meio da Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, que possibilita viajar no tempo, entre os séculos XVI e XVII, desde quando os indígenas e padres jesuítas viviam por lá.

RELEMBRANDO– A atração turística vizinha, as Cataras do Iguaçu também conquistaram reconhecimento da TripAdvisor como um dos melhores atrativos turísticos do mundo. O prêmio destacou o atrativo como: “um parque com riquíssima biodiversidade, constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileira”.

TRAVELLER’S CHOICE– Avaliando atrativos turísticos pelo mundo, a TripAdvisor realiza rankings anuais com base em avaliações dos usuários do site, reconhecendo destinos, hotéis, atrações e restaurantes favoritos dos viajantes pelo mundo, com base em dados coletados durante 12 meses.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo