59ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo é marcada pela renovação da estrutura e indicação de criação de câmaras temáticas permanentes

“Quero ouvir todos vocês e vamos construir juntos a política para desenvolver o turismo em nosso país”. Foi com essa declaração que o ministro do Turismo, Celso Sabino, abriu a 59ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo (CNT) realizada em Brasília, nesta terça-feira (29.08). O encontro, presidido pela primeira vez por Sabino, reuniu 79 representantes do trade turístico, Governo Federal e Congresso Nacional.

Um dos itens da pauta foi a apresentação do decreto nº 11.623 publicado em agosto, que permite a renovação da estrutura do Conselho - passando de 74 membros para 93, sendo o número máximo; a ampliação e qualificação da participação social e a oxigenação e otimização dos debates por meio das Câmaras Temáticas que serão recriadas, além da Legislação Turística, Regionalização do Turismo, Qualificação, incentivo ao Turismo Doméstico, entre outros.

O encontro abordou, ainda, o novo Plano Nacional do Turismo (PNT) que deverá ser apresentado em setembro ao presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva. O secretário-executivo do Conselho e secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi, destacou a importância da definição de metas reais. “Estamos construindo nosso plano e queremos que ele tenha metas, mas elas precisam ser alcançáveis de modo que os esforços empreendidos levem a avanços de todo o turismo”, destacou, reforçando que o trabalho está sendo elaborado com base em três pilares: desenvolver, qualificar e promover.

No campo da promoção internacional, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destacou o investimento no Afroturismo como um dos segmentos prioritários. “Um país que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai”, disse. Freixo lembrou, ainda, que até julho o país recebeu 3,6 milhões de turistas estrangeiros - número maior que todo o ano de 2022 -, que deixaram R$ 18 bilhões no país.

“Meu desejo é de que nos próximos meses possamos estar aqui neste Conselho festejando os bons resultados que vamos alcançar no turismo. O presidente está muito entusiasmado com o potencial do turismo e tem apoiado e dado o suporte necessário para galgarmos o espaço que merecemos ocupar. Eu quero agradecer pela receptividade e acolhida e quero convidá-los para juntos construirmos esse novo momento da história do turismo no Brasil”, finalizou o ministro.

CONSELHO- Durante o encontro foi apresentado um cronograma para os próximos passos da reorganização do CNT. Iniciando nesta quarta-feira (30), com a indicação dos novos Conselheiros Permanentes e recondução das entidades da sociedade civil e se encerrando em 13.09. Ressaltando que o mandato é de dois anos.

No mesmo período serão realizadas as inscrições para quem deseja participar das Câmaras Temáticas Permanentes. A seleção de novas organizações da sociedade civil está prevista para acontecer entre os dias 21.09 e 06.10 e o resultado da recondução e processo seletivo deverá ser anunciado em 23.10. A próxima reunião do CNT está marcada para o dia 15 de dezembro, em Brasília, durante o Salão Nacional do Turismo.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo