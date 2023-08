Dia da Visibilidade Lésbica: Cartilha do MTur promove turismo sem preconceito

Nesta terça-feira (29.08), celebra-se o Dia da Visibilidade Lésbica, uma data que marca a importância da luta contra o preconceito em prol da igualdade de gênero. Em um país diverso e plural como o Brasil, é fundamental garantir que todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, se sintam bem-vindas e respeitadas no setor do turismo.

Pensando nisso, o Ministério do Turismo (MTur) atualizou a cartilha “Dicas de como atender bem turistas LGBTQIA+”, que oferece orientações precisas para tornar o seu negócio mais acolhedor e respeitoso com todas as pessoas, incluindo a comunidade LGBTQIA+. Veja algumas dicas abaixo:

Antes de começar, lembrem-se que o bom senso é sempre importante. Por isso, mostrar respeito é fundamental em todas as relações pessoais, não alterando o tom de voz e/ou não dando preferência para outras pessoas.

Atenção as referências comumente utilizadas pela sociedade sobre pessoas LGBQIA+. Ao se comunicar com uma pessoa, utilize pronomes de tratamento como: senhora e ou como a pessoa preferir ser chamada. Isso inclui ainda, não fazer comentários ou piadas preconceituosas. Não ria, aponte ou faça qualquer tipo de ação que demonstre preconceito.

Se o turismo é para todos, as promoções também serão. Caso o seu estabelecimento realize promoções especiais para casais homoafetivos, garanta que sua promoção chegue a todos. Datas especiais, como o Dia dos Namorados são comuns para esse tipo de benefício e devem ser um direito garantido de todos celebrarem.

Vale lembrar que pessoas LGBQIA+ não escolhem ser assim, por isso, jamais utilize as palavras “opção”, “escolha” ou “preferência sexual”. Assim como homossexualismo, termo relacionado a doenças, utilize “homossexualidade”, transexualidade e “bissexualidade” para demonstrar que já sabe que são alternativas saudáveis da sexualidade.

Além de dicas, a cartilha também fala sobre conceitos básicos da comunidade LGBTQIA+, explicando os termos utilizados e o significado da sigla; o significado de identidade de gênero, orientação sexual e muito mais. Essas e outras dicas podem ser acessadas clicando AQUI . Não perca tempo e promova um turismo acolhedor e com respeito para todos.

DIA DA VISIBILIDADE– Relembrando a importância de promover o respeito e combater a lesbofobia, o Dia da Visibilidade Lésbica (29/08) também celebra todas as formas de amor. A data teve origem em 1996, no Rio de Janeiro, quando ocorreu o 1º seminário de Mulheres Lésbicas.

VIOLAÇÕES– Apenas durante os meses de janeiro a agosto de 2023, o Brasil registrou 5.036 violações contra pessoas lésbicas no Brasil. Dado fornecido pelo Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), mostra que as 867 denúncias ao disque 100 correspondem a 24% dos delitos cometidos contra a comunidade.

Presenciou um caso de violação dos direitos contra a população LGBTQIA+?Disque 100ou acesse o Painel de Dados do Disque 100. As denuncias também podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 99611-0100, pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e/ou pelo Telegram.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo