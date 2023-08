Prática promove aprendizados pelo turismo no Brasil

Unindo trabalho voluntário a oportunidade de conhecer a cultura brasileira, o volunturismo está conquistando cada vez mais curiosos pelo país. Por meio do turismo, essa prática contribui com causas importantes, fornecendo conhecimentos sobre o meio ambiente, culturas, rotina da comunidade local e os pontos turísticos da região.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, está empenhado em impulsionar essa modalidade. “Dentro do país existe uma possibilidade de alternativas para a prática. Na nossa gestão, vamos desenvolver novas políticas públicas e iniciativas para aprimorar e promover o desenvolvimento dessa modalidade no país” afirmou o ministro.

No Brasil, o segmento envolve uma variedade de atividades. Para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, nesta segunda-feira (28.08), o Ministério do Turismo explica um pouco mais sobre essa modalidade e dá dicas de como embarcar nessa aventura. Veja abaixo:

Além de conhecer um novo destino, o volunturismo proporciona uma experiência completa por meio de uma imersão cultural nas comunidades tradicionais. Para começar com o pé direito, é importante escolher uma causa na qual você se identifique, entre elas: conservação ambiental, educação, saúde, assistência social e outras.

Pesquise por instituições de confiança e escolha as mais transparentes, apresentando um histórico comprovado de trabalho eficaz. Antes de fechar um pacote, saiba quais as necessidades especificas da comunidade pela qual demonstrou interesse assim, ao se dedicar ao voluntariado, estará devidamente preparado para a missão.

Falando em missão, o voluntariado nem sempre é fácil, então, é importante estar pronto para desafios. Ao trabalhar em uma comunidade local, respeite a cultura, os costumes e valores, estando disposto a aprender e se adaptar ao local.

Para tornar o processo ainda mais enriquecedor, identifique as suas habilidades que poderão ser úteis durante a experiência, como: ensino de idiomas, cuidados médicos, habilidades técnicas, trabalho em comunidades, cuidado de animais, ajuda em desastres naturais, educação ambiental e outras que possam contribuir.

O volunturismo vai além da sua experiência de viagem, por isso pense a longo prazo e preze pelo impacto contínuo que você pode ter na comunidade, atuando de forma sustentável e sempre com respeito.

No Brasil, essa atividade pode ser encontrada tradicionalmente na Amazônia, Caatinga e Cerrado, em destinos como: Mata Atlântica, Lençóis Maranhenses (MA), Chapada dos Veadeiros (GO), Grande Sertão Veredas (MG), Geoparque Seridó (RN), Chapada Diamantina (BA), Tapajós (PA) e Shanenawa (AC). Neste segmento é possível ter acesso a outras modalidades de turismo, como o turismo de base comunitária.

DIA DO VOLUNTARIADO– Instituído por meio da lei Lei Nº 7.352, o Dia do Voluntariado (28/08) recorda a importância de promover o voluntariado e reconhecer e destacar o trabalho de pessoas que promovem a solidariedade pelo país.

E não esquece, se inspirou no MTur e vai realizar aquela viagem pelo volunturismo, marque a #MTur nas suas fotos e veja uma lembrança sua no feed do @Mturismo.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo