Representantes do Fornatur se reúnem com ministro do Turismo para tratar de pautas do Setor

O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou pela primeira vez, nesta segunda-feira (28.08), da reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). No encontro, Sabino pontuou as prioridades e ações de sua gestão frente à Pasta aos gestores públicos do país. Entre as propostas estão as iniciativas para o desenvolvimento do turismo interno, a descentralização de recursos com os estados e a volta do Salão Nacional do Turismo, que deve ser realizado no mês de dezembro, em Brasília (DF).

“O salão será destinado aos turistas, mas todos serão convidados: agências, companhias aéreas, embaixadas. Podem ter certeza de que nós vamos promover bastante este evento, fazendo com que os consumidores daqui do Distrito Federal, do Centro-Oeste e os que virão de fora possam ter acesso, principalmente, a novos destinos, mas também em destinos que já estão consolidados no mercado nacional”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Ainda durante sua apresentação, Sabino pontuou o trabalho que vem sendo realizado com o “MTur Itinerante”, iniciativa que descentraliza a atuação da Pasta, levando a todo o país opções para avançar com o turismo local. O ministro, acompanhado da equipe do MTur, esteve nesta segunda-feira em Campo Grande (MS), divulgando a disponibilidade de crédito para financiamentos por meio do Fungetur (Fundo Geral de Turismo) e estimulando a formalização do setor, com a apresentação dos benefícios do registro das atividades turísticas no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

As propostas para alavancar o turismo interno também foram abordados na reunião com os secretários estaduais de turismo. Uma delas é uma parceria com o Banco do Brasil para ofertar crédito para o turismo nacional aos correntistas. Outra possibilidade apontada foi o uso do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o financiamento por parte dos trabalhadores nos gastos em viagens domésticas, além do retorno das comissões temáticas no Conselho Nacional do Turismo (CNT).

O presidente do Fornatur, Fabrício Amaral, que preside a Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo de Goiás, deu as boas-vindas ao ministro. “O turismo é a nossa receita, a gente também é do privado aqui, então esse time aqui vai te dar a mão e conte conosco, tá? Bem-vindo”, finalizou.

Além de reunir dirigentes dos 26 estados e do Distrito Federal, a reunião contou com a presença da área técnica do Ministério do Turismo e dos secretários nacionais de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Turismo e de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, Milton Zuanazzi e Carlos Henrique Sobral. Na oportunidade ainda foram debatidos a melhoria da segurança turística, o fortalecimento da aviação civil no país e a consolidação de dados do setor.

SOBRE O FORNATUR- É um colegiado técnico, criado em 2000, que debate temas relevantes do turismo nacional e que auxilia o Ministério do Turismo na condução de políticas públicas para o país.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo