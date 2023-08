O ministro do Turismo, Celso Sabino, comandará nesta terça-feira (29.08), em Brasília, a 59ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Turismo (CNT), composto por representantes do governo federal, do trade turístico e do Congresso Nacional, que assessora o Ministério do Turismo na implementação da Política Nacional de Turismo.

O encontro na capital federal terá entre as suas pautas a nova composição do colegiado, de forma a ampliar a participação da sociedade civil e do Legislativo no grupo. A reunião marcará, ainda, a apresentação da proposta de instalação de Câmaras Temáticas no âmbito do CNT, dedicadas à análise de assuntos específicos do setor.

O ministro Celso Sabino, que preside o CNT, atenderá a imprensa antes do evento.

SERVIÇO:

Ministro Celso Sabino preside 59ª reunião ordinária do CNT em Brasília (DF)

Data: 29/08/2023

Horário: 9h

Endereço: Piso 01, Sala 05 do Centro de Convenções Internacional de Brasília (CICB). Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília (DF)

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo