Ministro aprova planejamento estratégico de comunicação do MTur para 2023-2024

A Assessoria Especial de Comunicação (ASCOM) do Ministério do Turismo apresentou ao ministro do Turismo, Celso Sabino, um planejamento estratégico para 2023 e 2024. As ações de comunicação estão alinhadas ao posicionamento da Pasta de tornar o Turismo uma atividade protagonista para o desenvolvimento econômico e social do país, com sustentabilidade e inclusão social.

As divulgações abordarão, principalmente, ações e programas que englobam as prioridades da Pasta, como qualificação profissional; promoção; infraestrutura; ecoturismo sustentável; Turismo de Base Comunitária; conectividade aérea; preço de passagens; conectividade digital; inclusão e volunturismo.

“Aprovamos as novas estratégias de comunicação que, além de divulgar as ações e os projetos que estão sendo construídos, têm a missão de fazer chegar à população como a nossa atividade é capaz de gerar empregos, renda einclusão social. Nossos programas têm impactos sobre a economia e as pessoas que merecem ser divulgados”, enfatizou o ministro.

De acordo com o assessor-chefe de Comunicação do MTur, Adão Paulo Oliveira, o plano de comunicação do Ministério está alinhado com as diretrizes estratégicas do Governo Federal, definidas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A meta é ampliar o contato com a mídia regional, visto que as ações e programas do ministério acontecem nos estados e municípios.

“O Ministério dispõe de uma variedade de programas que vão do financiamento público para micro e pequenas empresas ao estímulo ao turismo sustentável e responsável. Buscaremos parcerias de comunicação com outras instituições e, principalmente, com o trade turístico, sem esquecer da importância da comunicação interna”, anunciou Adão Paulo.

A equipe também apresentou o panorama atual das redes sociais do Ministério do Turismo e a nova estratégia de publicação dos conteúdos no ambiente online. Desde início de agosto, a equipe vem promovendo uma mudança o perfil do Instagram, incluindo no feed, não só a parte promocional dos destinos turísticos, mas também programas e agendas do ministro.

A secretária executiva substituta, Ana Carla Moura, ressaltou que o Plano leva em consideração o perfil da nova equipe e das novas metas, que inclui o novo Plano de Desenvolvimento do Turismo; a descentralização de recursos; e a interiorização das políticas do MTur.

“Por meio desse plano levaremos nossas ações para o trade, para o turista, para quem está fornecendo um serviço ou produto turístico. Então, o Plano de Comunicação é mais do que institucional, ele é do Brasil”, destacou Ana Carla.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo