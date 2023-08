Mostra Mundo Árabe de Cinema começa dia 31 de agosto em São Paulo

O Instituto da Cultura Árabe - ICArabe, em correalização com o Sesc São Paulo - Serviço Social do Comércio, promoverá, de 31 de agosto a 6 de setembro de 2023, a 18ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Celebrando a diversidade dos países árabes, em formato 100% presencial, a mostra traz 10 filmes inéditos. A abertura, com o filme "Ventre Materno", será realizada dia 31 de agosto (quinta-feira), às 20h30, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César - São Paulo, em sessão gratuita; os ingressos devem ser retirados a partir das 19h na bilheteria).

A programação inclui dois debates, nos dias 1º e 5 de setembro. A Mostra tem patrocínio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e do Instituto do Sono.

Idealizada por Soraya Smaili e com curadoria de Arthur Jafet, a Mostra Mundo Árabe de Cinema tem na temática social seu fio condutor da edição deste ano. "As produções tratam de elucidar temas em voga nas sociedades do Mundo Árabe, como o avanço dos direitos das mulheres, a busca por mais direitos civis, políticos e sociais, bem como a releitura de acontecimentos que esculpiram a realpolitik da região", frisa o curador.

"Mais uma vez estamos realizando a Mostra, que é importante e foi idealizada há mais de 18 anos. Desde o início do Instituto da Cultura Árabe, praticamente, já tínhamos esse desejo de realizar atividades relacionadas ao cinema, que tem produções muito ricas, abundantes, com temáticas diversas e que se relacionam e sempre dialogam com as questões do mundo contemporâneo", ressalta Soraya Smaili. "É importante também salientar que essa é a primeira Mostra totalmente presencial, depois de termos tido três anos de Mostras virtuais - os dois primeiros anos 2020-2021, totalmente virtuais, e 2022 em formato híbrido - e agora totalmente presencial no CineSesc, com atividades como debates, e filmes cuidadosamente escolhidos pela curadoria. Estamos muito orgulhosos de trazermos novamente para o público brasileiro a produção que dialoga e que traz um pouco das questões contemporâneas, mas também do mundo árabe e dos países que atuam e que têm uma tradição muito grande em termos culturais", completa.

Serviço:

18ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc - Rua Augusta, 2075, Cerqueira César - São Paulo | telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Abertura: 31 de agosto (quinta-feira), às 20h30, com o filme "Ventre Materno" (em sessão gratuita; os ingressos devem ser retirados a partir das 19h na bilheteria).

Em cartaz: de 31 de agosto a 6 de setembro

Programação: https://mundoarabe2023.icarabe.org/