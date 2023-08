Grupo Onze comemora seus 25 anos com exposição no Espaço arte cultura & design

Em comemoração aos seus 25 anos, o Grupo Onze apresenta exposição até dia 2 de setembro no Espaço Arte Cultura & Design. O evento celebra a criação do coletivo artístico, e trajetória do grupo formado pelas artistas, Ana Nogueira ,Beth Faria, Catherine Kafiris, Helena Muller, Maria Luiza Mello, Neuza Mattos, Rosane Gauss, Suely Cauduro, Thereza Duarte, Cristina Libardi e Margarida Gregori.

Desde a sua criação em 1998, desempenha papel de formação da cena artística contemporânea. Os membros fundadores do grupo, vindos de diversas formações artísticas, compartilhavam a ideia comum de promover projetos em colaboração dentro das artes visuais. Ao longo dos anos, a trajetória à expressão artística lhes rendeu reconhecimento no meio cultural.

A exposição compõe a jornada do Grupo Onze ao longo de duas décadas e meia, disponibiliza obras de arte em formatos variados, como pintura, escultura, fotografia e arte instalação. Os visitantes podem conferir as etapas históricas de desenvolvimento do Grupo como entidade coletiva.

O tema de identidade e sociedade é característica da criação dos integrantes. “A intenção do grupo é examinar criticamente questões sociais, temas de identidade, cultura e conexão humana, desafiando as normas vigentes”, segundo a curadora Celia Rachel.

A exposição trata sobre o individual, mas também do porque da existência do grupo. Instalações criadas em conjunto pelos membros demonstrarão a perspectivas de técnicas mistas, essa comemoração dos 25 anos também reflete sobre o caminho futuro dos Onze.

Serviço:

Onde: Rua Caconde, 231, Jardim Paulista

Telefone: 11 3884-8758

Data: Até 2 de setembro, ; durante a semana das 11h-18h. Sabados com visita guiada