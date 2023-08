Governo do Estado formaliza Operação Verão Total 2023/2024 com foco na integração de ações

Nesta segunda-feira (21/8), o governo do Estado oficializou a Operação Verão Total 2023/2024 através da publicação de um decreto no Diário Oficial do Estado. As ações planejadas abrangem o período de dezembro de 2023 a março de 2024 e se destinam a atender tanto turistas e veranistas quanto os moradores das regiões costeiras e de águas internas.

Sob a coordenação do Gabinete de Projetos Especiais (GPE), vinculado ao gabinete do vice-governador Gabriel Souza, o projeto traz uma inovação importante. As secretarias e órgãos governamentais envolvidos foram divididos em cinco grupos temáticos, cada um responsável por otimizar ações específicas: Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação.

De acordo com o vice-governador, a iniciativa busca promover, através de um sistema de governança eficiente, um plano integrado de ações que potencialize os resultados para a população residente e os visitantes durante o período de veraneio. A segmentação por grupos temáticos visa uma abordagem mais focada e eficaz para enfrentar os desafios e as demandas que surgem nas áreas litorâneas e de águas internas durante essa época do ano.

A Operação Verão Total 2023/2024 demonstra o compromisso do governo estadual em proporcionar um ambiente seguro, agradável e bem-servido para aqueles que aproveitam o período de verão em diversas regiões do estado, consolidando um planejamento que aborda de forma abrangente as necessidades e expectativas dos cidadãos e visitantes.