Ponto de Cultura comemora o Dia do Folclore no 20º aniversário da TV Vanguarda

O Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto. Esta data tem como objetivo celebrar e valorizar as tradições, lendas, mitos, músicas, danças, costumes e expressões populares de diferentes culturas ao redor do mundo. O folclore é uma parte importante da identidade cultural de um povo e muitas vezes reflete sua história, crenças e valores.

Em Taubaté, o Ponto de Cultura Modelando Tradições Figureiros de Taubaté, difunde há mais de 20 anos a arte do barro e os figureiros filiados à Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, remetem a uma tradição brasileira, especificamente à cidade de Taubaté, localizada no Estado de São Paulo. Os figureiros são artesãos especializados na criação de figuras em argila, geralmente representando cenas do cotidiano, figuras religiosas, animais e elementos da cultura local.

Essa tradição destaca-se na cultura popular brasileira e está ligada à herança indígena, africana e europeia. Os figureiros de Taubaté utilizam técnicas tradicionais de modelagem e moldagem em argila, produzindo peças que variam em tamanho e complexidade.

Muitos figureiros aprenderam as habilidades com seus ancestrais e suas obras são uma forma de expressão artística que captura a identidade cultural e histórica da região.

As peças produzidas pelos figureiros além de sua importância cultural, tem também valor comercial, pois são apreciadas por colecionadores e apoiadores da arte popular brasileira, principalmente a figura do Pavão que desde 1979 se tornou o Símbolo do Artesanato Paulista e hoje se tornou mais acessível graças a iniciativa do Ponto de Cultura que difunde o aprendizado da técnica nas escolas públicas do Município.

O objetivo desta ação é a difusão dessa tradição artesanal, para manter viva a cultura e a identidade de Taubaté, e foi com este enfoque que a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, que há 21 anos atua com este propósito, que irá comemorar os 20 anos da TV Vanguarda demonstrando suas ações e trabalhos em praça pública no próximo dia 21 de agosto.

A arte do barro e os Figureiros de Taubaté representam a tradição, arte e identidade cultural do patrimônio artístico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Brasil e segundo o Mestre Figureiro Eduardo Leisan, sobrinho das Figureiras Pioneiras de Taubaté e integrante do Ponto de Cultura: "Continuaremos a ministrar cursos e oficinas para divulgar o nosso pavão: Símbolo do Artesanato Paulista e Símbolo do Folclore de Taubaté".