Fundadores da Prytania Media Divulgam Dois Estúdios AAA Adicionais

Jeff Strain (co-fundador da ArenaNet, co-fundador da Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, co-fundador e presidente de estúdios da Prytania Media) e Annie Delisi Strain (co-fundadora da Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, co-fundadora e diretora executiva da Prytania Media) sentem o prazer de apresentar publicamente duas adições AAAàfamília de estúdios Prytania Media.

A Fang & Claw está criando a próxima evolução dos esportes de combate de fantasia para o mercado de jogos competitivos em rápido crescimento. Com um investimento inicial de US$ 3 milhões da Transcend Fund, o estúdio está construído em torno de uma equipe veterana, incluindo:

Jeremy Gaffney, chefe de estúdio (co-fundador da Turbine Entertainment , diretor sênior na Blizzard Entertainment)

diretor sênior na Blizzard Entertainment) Fleur Marty, produtora executiva (produtora executiva na WB Games Montreal)

Chris Venturini, diretor criativo (diretor de animação na ArenaNet e líder de jogabilidade na Undead Labs)

Horia Dociu, diretor de arte (diretor de arte de estúdio na 343 Industries e Sucker Punch Productions)

Ben Scott, diretor técnico (diretor técnico e diretor de tecnologia da Undead Labs)

Dawon Entertainment se uneàPrytania Media como nosso primeiro estúdio anunciado para mercados emergentes, com sede em Bangalore, Índia. Liderado pelo premiada diretora de estúdio e designer de jogos, Whitney Beltrán, a Dawon está criando jogos eletrônicos culturalmente focados por desenvolvedores indianos para jogadores indianos, abraçando o cativante folclore, arte, música e setor de tecnologia de ponta da Índia.

Fang & Claw e Dawon Entertainment se unem aos estúdios co-irmãos Possibility Space e Crop Circle Games na marca de estúdios Prytania Media.

Sobre a Prytania Media

Fundada em 2021 por Annie Delisi Strain e Jeff Strain, a Prytania Media é um portfólio independente e privado de estúdios de desenvolvimento AAA com curadoria concentrada na criação de novos jogos eletrônicos inovadores em escala mundial. Atualmente empregando mais de 150 equipes de desenvolvimento, negócios e suporte de jogos ao redor do mundo, a Prytania Media também recruta, treina e contrata ativamente pessoas de locais mal atendidos / esquecidos em nossa família de estúdios mediante nossos programas Mosaic Initiative e Prytania Media Scholars.

Sobre a Crop Circle Games

Fundada em 2021 como um estúdio da Prytania Media e com suporte de investimentos iniciais no total de US$ 23 milhões da Transcend Fund e outros parceiros estratégicos, a Crop Circle Games está definindo a próxima geração de jogos eletrônicos 'sandbox' narrativos para uma comunidade internacional de jogadores.

Sobre a Possibility Space

Fundada em 2021 como um estúdio da Prytania Media com investimento inicial de US$ 3 milhões da Transcend Fund e em parceria de desenvolvimento com uma grande editora, a Possibility Space vem capacitando uma comunidade mundial de criadores com uma nova e ambiciosa plataforma social de jogos de simulação.

