Rio Freestyle Motocross ganha segunda edição no Rio de Janeiro

O Rio Freestyle Motocross será realizado pela segunda vez consecutiva na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 18 de novembro. O local foi palco também no último dia 10 de agosto do lançamento oficial do evento e da divulgação do início das vendas dos ingressos (veja mais informações abaixo).



O desafio internacional reúne pilotos estrangeiros e brasileiros para uma competição de saltos e manobras radicais sobre duas rodas em ambiente indoor. Campeão e vice de 2022, os japoneses Taka Higashino, três vezes medalha de ouro no X-Games, e Genki Watanabe, o “Wanky”, três vezes medalha de prata no X-Games, confirmaram mais uma vez a presença na competição. Entre os brasileiros, estão Fred Kyrillos, pentacampeão brasileiro de Freestyle Motocross; Jeff Campacci, atual campeão do Arena Freestyle Show e Marcelo Simões, campeão mundial de best whip (melhor entortada).



Durante o evento promovido para a imprensa e convidados, Kyrillos fez uma apresentação exclusiva na parte de fora da arena. “Foi muito legal estar aqui no Rio de Janeiro, demonstrando um pouco o que os fãs vão conferir nas disputas em novembro. Também foi especial ver a reação das pessoas que passavam em frente ao local, vibrando com as manobras. Teve até gente parando o carro para assistir”, conta um dos principais nomes do FMX do Brasil.



O Rio Freestyle Motocross encerra o calendário do Arena Freestyle Show, que é válido pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross. Para este evento final, a estrutura indoor da Arena Jeunesse terá capacidade para receber cerca de 10 mil pessoas, nas arquibancadas e camarotes. As rampas de lançamento e recepção utilizadas nas manobras são de última geração.



As disputas estão divididas em três rodadas: quartas de final, semifinal e final, com as manobras avaliadas por juízes profissionais homologados, que consideram como critérios dificuldade, execução, estilo e variedade. O Rio Freestyle Motocross terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo YouTube Arena Live Brasil.



“É com muita alegria que estamos de volta à Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro, para a segunda edição do Rio Freestyle Motocross. No ano passado, realizamos esse desafio internacional, com participação de pilotos japoneses, estrelas do X-Games, e foi um grande sucesso. Por isso, eles retornam à competição em 2023. Faz parte da nossa missão proporcionar espetáculos como esse ao público e também promover um intercâmbio para o nosso esporte”, destaca Carlinhos Romagnolli, diretor da Romagnolli Eventos e organizador do Rio Freestyle Motocross.



Serviço:

Rio Freestyle Motocross?

Data: 18 de novembro de 2023 (sábado)

Local: Arena Jeunesse?

Endereço: Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: www.ticket360.com.br

Arquibancada Nível 3 – R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada

Arquibancada Nível 1 – R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada

Camarote – R$ 120 por pessoa

Mais informações: @riofreestylemotocross



Programação Rio Freestyle Motocross

17h – Abertura dos portões?

18h – Sessão de autógrafos?

19h – Abertura oficial

19h30 – Início das apresentações

22h – Encerramento



Calendário Arena Freestyle Show

29 de julho – Caraguatatuba (SP)

2 de setembro – Ilhabela (SP)

28 de outubro – Blumenau (SC)

18 de novembro – Rio de Janeiro (RJ)