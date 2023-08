Projeto promove atividades culturais em escola pública de SP

No dia 11 de agosto, o Programa de Artes Diversas, chega a Zona Leste de São Paulo realizando espetáculos teatrais e oficinas para alunos da escola pública. O programa tem como objetivo integrar a criatividade do teatro para abordar de maneira singular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), promovendo a conscientização e ação em prol da preservação ambiental e da sustentabilidade global.

Com o compromisso de proporcionar uma experiência enriquecedora e cultural, o Programa de Artes Diversas apresentará uma série de espetáculos teatrais que abordarão temas relacionados à ODS, como ação climática, energia limpa, cidades e comunidades sustentáveis e muito mais. Além disso, oficinas sobre teatro serão ministradas, explorando técnicas de atuação e maneiras de transmitir mensagens poderosas por meio da interpretação.

Os alunos terão oportunidade de participar dessa experiência multicultural, que busca não apenas entreter, mas também promover a conscientização sobre questões globais urgentes. O Programa de Artes Diversas visa despertar a imaginação, estimular o pensamento crítico e incentivar a reflexão sobre ações individuais e coletivas para um futuro mais sustentável.

"Acreditamos no poder transformador da arte e da educação. Queremos atingir os alunos de maneira envolvente e criativa, abordando questões importantes por meio do teatro e de atividades lúdicas", afirma Luiz Felipe Oliveira, fundador da Oliveira Produções e idealizador do Programa de Artes Diversas.

Programação do "Programa de Artes Diversas" a seguir:

Local: Escola Estadual Wilma Flor

Endereço: Rua Wilma Flor, R. Inácio Monteiro, s/n - Cohab, São Paulo/SP

Horário: Das 10:00 às 17:00

Sobre o Programa de Artes Diversas: O Programa de Artes Diversas é uma iniciativa que busca utilizar a arte do teatro para abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de maneira criativa. Por meio de espetáculos teatrais e oficinas sobre teatro, o programa visa promover a conscientização, inspirar a ação e oferecer uma experiência cultural enriquecedora para alunos de escolas públicas de São Paulo.

Sobre a Oliveira Produções: Fundada em 2019 com o intuito de proporcionar ao público, principalmente de áreas com maior vulnerabilidade social, a ampliação, além da aproximação e do relacionamento efetivo com a diversidade cultural. Há 3 anos no mercado de produção cultural, tem trabalhado em parceria com produtores, associações e instituições para a execução de projetos sociais e culturais.