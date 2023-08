Evino abre as portas de Bazar para o Dia dos Pais no Shopping Eldorado

A Evino, e-commerce de vinhos, tem como objetivo democratizar o acesso ao vinho para a casa dos brasileiros. Neste ano, a marca vem ampliando seu território com lojas físicas e, pela primeira vez, dos dias 08 a 13 de agosto, no 2º subsolo do Shopping Eldorado, em São Paulo, a marca abre um bazar de vinhos.

Na ocasião, haverá uma mecânica de descontos progressiva. Estarão à venda vinhos tintos, espumantes, brancos e rosés. A seleção traz rótulos de diversos países, como Itália, Espanha, Argentina, Chile e França.

Segundo dados da Ideal Consulting, dos tipos de vinho, os tintos são a preferência nacional com 92% dos vinhos consumidos, seguido dos brancos com 45%, mas os rosés são os que mais cresceram, com 30% em 2021. Entre as uvas, malbec (45%), cabernet sauvignon (44%) e merlot (44%) são as mais consumidas.

Investindo no aquecimento do comércio que é proveniente de datas comemorativas, o Bazar da Evino aposta no vinho como o presente para fazer parte das celebrações de Dia dos Pais, além de enxergar grande potencial nas vendas na temporada de inverno, em que o vinho tem por tendência, uma procura maior devido às baixas temperaturas. Segundo Diego Bonassa: "Este ano a gente está trabalhando para criar espaços em que podemos nos aproximar de novos consumidores e conversar com entusiastas do vinho que estão mais acostumados ao físico”.

Mais informações no perfil @evino