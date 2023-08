Juiz de Fora sedia mais uma edição do Miss Gay Brasil

A cidade mineira de Juiz de Fora receberá 41ª Edição do Miss Brasil Gay 2023 que será realizada no dia 19 de agosto no Terrazzo com o apoio da UTIL, empresa de transporte rodoviário, responsável pela ligação entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Há mais de uma década desenvolvendo ações que estimulam o respeito à diversidade de gênero, a empresa que adotou a nova marca Guanabara, anuncia a atração principal do evento para este ano: a cantora Lexa que se apresenta com a turnê Magnéticah, além das candidatas estaduais à corôa de Miss Brasil Gay 2023.

Em Minas Gerais, a UTIL integra o grupo que agora passa a adotar a marca única Guanabara. No estado mineiro a operação está mais concentrada em Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte. Hoje, a empresa, que possui uma nova frota, composta por ônibus executivos, leito, semi leito e cama, todos equipados com ar condicionado e wi-fi free. Toda a operação é realizada por ônibus Double Deckers (dois andares) e, nos últimos meses, a empresa investiu na aquisição de mais 140 unidades.

Segundo Letícia Pineschi, diretora de marketing da Guanabara, o apoio a eventos ligados ao fomento da cultura da inclusão é algo que o grupo entende como muito importante adotar: “uma empresa de transportes públicos possui um papel muito maior que apenas transportar pessoas, mas suas histórias, sua cultura e, nesse sentido, há que se participar dos movimentos socioculturais da comunidade.

O grupo Guanabara é formado por um conglomerado de empresas de transporte de passageiros, fundado na década de 1960, na cidade do Rio de Janeiro que, hoje, opera em mais de 2 mil regiões brasileiras. Ao longo dos anos incorporou seis companhias com operações intermunicipais e interestaduais, como a UTIL (União Transporte Interestadual de Luxo), Real Expresso, Rápido Federal, Viação Sampaio e a Brisa Ônibus. A Guanabara emprega mais de 5 mil funcionários, e atua predominantemente nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. A Guanabara atende em mais de 2.500 agências de venda pelos terminais rodoviários do país além do e-commerce, vende ainda pelo WhatsApp, Redes Sociais e possui serviço de SAC 24 horas.

Em 2023, a Guanabara foi premiada como a melhor e maior empresa de transporte do Brasil pela OTM Editores, editora brasileira especializada no ramo de transportes. Além disso, todas as empresas do grupo receberam a melhor avaliação em atendimento pelo Reclame Aqui.