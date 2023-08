Filmes e séries que podem aumentar o repertório para a prova do Enem

Engana-se quem pensa que a única forma de estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é ficar horas lendo livros e apostilas ou resolvendo exercícios. Faltando pouco mais de 3 meses para a prova, ainda é possível adaptar um pouco da intensa rotina de estudos sem deixar de aprender conteúdos que podem ser importantes. Assistir filmes, séries e documentários, por exemplo, contribui para a construção de um repertório sociocultural ao selecionar obras que tratem de assuntos relacionados com temáticas avaliadas ou ainda auxiliar nas argumentações para a redação.

Além de entretenimento e de proporcionar leveza aos hábitos de estudos, obras cinematográficas podem oferecer a oportunidade de estudar todas as áreas do conhecimento - até mesmo assuntos da atualidade. "E tudo de maneira leve, divertida e sem o rigor de sala de aula", aponta Marcelo Freire, professor de Literatura do Colégio Sigma. "A vida acadêmica não pode reduzir-se a um rotina cansativa, composta exclusivamente de aulas e resoluções de exercícios e provas anteriores das principais seleções, além das leituras recomendadas. A vantagem de, a partir das séries e filmes que recomendamos, estudarem para assimilar os conteúdos vistos em sala, é a de poderem relaxar e realizar atividades prazerosas enquanto também aprendem - isso sem mencionar que também estão aumentando seu repertório sociocultural e visão de mundo", defende.

Dicas

Para ajudar os estudantes, Marcelo separou 3 opções que abordam conteúdos e temáticas voltadas para as ciências exatas e podem ajudar nos estudos de quem está se preparando para o Enem:

1 - A Era dos Dados: A Ciência Por Trás de Tudo - série com seis episódios disponível na Netflix que investiga as conexões entre os seres humanos, o mundo e o universo. "A obra nos mostra que as nuvens do céu estão conectadas às nuvens que armazenam nossos dados e que há uma lei matemática que vai influenciar na escolha de nossas músicas favoritas, entre outras curiosidades", exemplifica Marcelo.

2 - Osmose Jones: Uma aventura radical no corpo humano - animação disponível na Amazon Prime que mostra de uma maneira divertida o interior do corpo humano, mas de forma mais simplificada e com uma linguagem menos acadêmica. "É possível analisar os papéis desempenhados pelo sistema digestório, imunológico e nervoso. Além disso, são abordados temas como higiene e hábitos alimentares adequados, ou seja, uma ótima pedida para estudos de Biologia", ressalta Freire.

3 - ReAction: filme disponível na Amazon Prime que mostra a vida de Mark Griep, um professor de Química da Universidade de Nebraska-Lincoln, que estuda enzimas de replicação de DNA bacteriano em sua procura por antibióticos.

Cineclube

No Colégio Sigma, lembra Marcelo, também é desenvolvido o projeto Cineclube, que consiste na apreciação de uma obra cinematográfica que relacione-se com conteúdos cobrados com recorrência no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília ou no Enem, que ocorre no contraturno. "É uma atividade de imersão nos estudos ofertado pelo Avante, curso de preparação para vestibulares da instituição. Após a exibição, é feita pelo(s) professor(es) presente(s) a análise da obra, acompanhada de correlações com a cobrança dos conteúdos nos exames. Neste momento, os estudantes recebem uma apostila contendo uma breve análise do filme e resumos dos conteúdos abordados na película, bem como as questões e itens dos vestibulares relacionados ao tema", pontua.

Em sua primeira edição, o primeiro filme exibido foi "Nada de novo no front", vencedor de 4 Oscar em 2022 e que trata da Primeira Guerra Mundial, para cerca de 230 estudantes espalhados por todas as unidades do Colégio - Águas Claras, Asa Norte e Asa Sul.