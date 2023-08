Renato Mesquita explora nova fase com reggaeton

O cantor e compositor Renato Mesquita, lançou, em junho, o single “Perto”, música do estilo reggaeton - gênero proveniente do dancehall, subgênero do reggae, que combina elementos do hip hop e da música latina. O artista, natural de Embu das Artes (SP), já atuou como produtor e ator de filmes e telenovelas e reúne mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais.

O trabalho foi lançado nas plataformas digitais no dia 20 de junho, data do aniversário do cantor. Mesquita conta que já vinha estudando e trabalhando com o reggaeton há algum tempo, mas que o projeto surgiu há dois anos, no auge da pandemia de Covid-19.

“O isolamento social me deixou com muito tempo para refletir e me conectar com minhas emoções de maneira intensa. Foi nesse momento que comecei a compor canções românticas e sonhadoras, buscando transmitir esperança e amor em meio a tantas incertezas”, afirma.

“Perto” é uma canção autoral que fala da necessidade de uma companhia e explora a questão do sofrimento proveniente da falta da pessoa amada. Segundo o compositor, a faixa busca transmitir sentimentos como saudade e carinho: “Sem você, tudo aqui é deserto”, diz a letra.

Mesquita conta que, ao longo da pandemia, produziu composições melancólicas com o objetivo de “tocar o coração dos ouvintes”: “No luto pela perda de um ente querido, minha música também refletia a dor da separação e a necessidade de encontrar conforto nos momentos mais sombrios”.

De acordo com um estudo publicado no periódico científico JAMA em janeiro deste ano, a música pode ter contribuído para reduzir o estresse ao longo do confinamento social. A pesquisa foi realizada entre abril e maio de 2020, com mais de 700 indivíduos da Áustria e da Itália. A partir de um aplicativo de smartphone, os participantes falaram a respeito da escuta de música e do estado mental, cinco vezes ao dia, durante sete dias.

A propósito, segundo o Spotify - serviço de streaming de música -, a plataforma alcançou a marca de 286 milhões de assinaturas no primeiro trimestre de 2020, quando a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou a pandemia como uma crise global.

Renato Mesquita conta que, durante a crise sanitária, utilizou a música como uma forma de conexão com o mundo exterior que, por conta das medidas de quarentena e isolamento social, estava temporariamente fora de alcance.

“Conforme o tempo foi passando e a pandemia foi sendo superada, meu coração também começou a se curar lentamente. O luto deu lugar a uma renovação interna, e minha música refletia essa transformação”, afirma Mesquita. “Aos poucos, as canções românticas e sonhadoras que eu compunha começaram a ganhar uma nova energia, uma batida mais animada e dançante - e foi então que o reggaeton entrou em minha vida”, explica.

Na visão do cantor, o ritmo vibrante da música latina se encaixa com a sua nova fase. “As letras românticas continuam a fazer parte das minhas composições, mas agora são embaladas por um ritmo que convidava a dançar”.

Próximos passos

Entre os planos para o futuro, Renato Mesquita conta que espera alcançar um número significativo de fãs e realizar apresentações em festivais. O artista também considera avaliar propostas de gravadoras, desde que possa manter o controle sobre sua identidade musical.

“Estou explorando todas as opções e pesando as escolhas”, diz. “Ao optar por um caminho mais independente, talvez possa manter o controle criativo e uma conexão direta com meus fãs. Afinal, plataformas digitais, redes sociais e estratégias de marketing podem ser ferramentas para aumentar a minha base de seguidores e buscar reconhecimento.”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.renatomesquita.com/