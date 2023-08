Promissora abordagem modificadora da distrofia muscular de Duchenne com Neu-REFIX® Beta 1,3-1,6 glucano* do Japão é o primeiro relato clínico desse tipo

Os pacientes com distrofia muscular de Duchenne (DMD) apresentaram sinais de desaceleração do progresso da doença após o consumo oral do Neu REFIX ß-glucano por 45 dias junto com os medicamentos de rotina. As melhorias clínicas publicadas nos relatórios da IBRO Neuroscience podem ser um feito inédito no mundo, em que um suplemento alimentar seguro atenuou os biomarcadores relevantes para a disfunção muscular na DMD sem nenhum efeito colateral. O aumento da distrofia plasmática em 32%, o que indica melhor circulação sanguínea, juntamente com melhora da força muscular, é um grande avanço e mostra o potencial multifacetado do Neu-REFIX, que também reconstituiu beneficamente o microbioma intestinal na DMD. De acordo com o Dr. Raghavan, principal autor do estudo, isso dá esperança de melhorar a qualidade de vida e prolongar a expectativa de vida de pacientes com DMD.

O Neu-REFIX é um ß-glucano livre de alérgenos, único por sua fonte, como um exopolissacarídeo de Aureobasidium Pullulans, produzido em uma instalação certificada no Japão, possuindo pureza, funcionalidade, solubilidade em água e padronização de dosagem como um medicamento, conservável em temperatura ambiente e para consumo oral puro ou com alimentos. Efeitos imunomoduladores em estudos pré-clínicos, em voluntários japoneses saudáveis e pacientes com Covid-19 mostraram seu potencial como um adjuvante modificador da doença, que vale a pena realizar um ensaio clínico em DMD, para produzir efeitos benéficos no controle da inflamação e da fibrose.

O Neu-REFIX reduziu a fibrose e a inflamação, melhorou a regeneração muscular em camundongos mdx e em um estudo clínico de seis meses em meninos e melhorou NSAA, 6MWT e MRC. Esses potenciais modificadores da doença foram apresentados na MDA Conference 2023. O Neu-REFIX pode ser consumido em qualquer estágio da DMD, com medicamentos padrão de atendimento. Portanto, vale a pena avaliar como medicamento adjuvante porque, conforme relatado, o Neu-REFIX como agente único ajudou a conseguir o que os tratamentos atuais modificadores da doença, as terapias baseadas em células e as abordagens de angiogênese estão tentando alcançar, disse o Prof. Naoki Yamamoto, copesquisador.

A GNCorp, que liderou esse estudo, assinou um acordo com a MAP Healthcare, uma subsidiária da SHBK International Holding Group (Emirados Árabes Unidos), e pretende colaborar com organizações afins para validar o Neu-REFIX em ensaios maiores. Pesquisas clínicas em distrofia muscular de cintura (DMC), esclerose múltipla e psoríase estão em andamento, para avaliar a eficácia do Neu-REFIX como um modulador imunológico universal.

*O B-1,3-1,6 glucano é um aditivo alimentar listado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão. Não se trata de um medicamento ou remédio para qualquer doença. Os resultados da pesquisa não devem ser interpretados como aconselhamento médico. Não possui status GRAS nem está certificado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

