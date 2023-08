Investimentos Sustentáveis na Colômbia: Transição Energética, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Social Geram Altos Retornos

A Colômbia consolida sua estratégia de investimento estrangeiro direto não extrativista para convencer o mundo de que investir neste país significa sempre mais. Como um dos países mais comprometidos com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Governo, liderado pelo presidente Gustavo Petro, convida investidores a depositar sua confiança e capital na nação com a democracia mais robusta da América Latina.

Colombia invites foreign investment, emphasizing sustainability, democracy, strategic location, and a thriving economy. Fertile lands, renewable energy focus, and skilled labor make Colombia an ideal destination for innovation and growth. (Photo: Business Wire)

Segundo Germán Umaña, Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, o país se posiciona como um território com uma economia forte e florescente, oferecendo um ambiente ideal e único para oportunidades de negócios. "A Colômbia busca investimentos que contribuam para o crescimento econômico, ao reduzir a desigualdade, promover a equidade de gênero e, por fim, estabelecer a paz por completo, além de posicionar a Colômbia como uma potência mundial da vida."

Um dos pilares que sustentam a ideia de que a Colômbia é um destino exclusivo de investimentos é sua localização geoestratégica, o que a torna uma excelente plataforma de exportação. Excelentes conexões aéreas e marítimas oferecem prazos de entrega competitivos, com acesso aos EUA em apenas 5 dias e acesso aos Países Baixos e outros portos europeus em 12 dias. Além disto, a Colômbia conta com uma rede de 17 acordos comerciais que proporcionam acesso preferencial a 97% dos mercados da região, tornando-se um destino ideal para alcançar terceiros mercados.

Graçasàsua localização na zona equatorial e às diversas condições climáticas, a fronteira agrícola colombiana possui uma porcentagem significativa de solos altamente férteis, junto com recursos hídricos abundantes e de alta qualidade. Destaca-se a presença de solos vulcânicos, andissolos e molissolos, ideais para agricultura, com mais de 9 milhões de hectares de terras disponíveis no país. Estas condições favoráveis tornam a Colômbia uma opção atraente para investimentos agroindustriais.

Além disto, a Colômbia desfruta de sol o ano todo, dois oceanos, ventos fortes em desertos e picos elevados. Como consequência, o país implementou uma moderna estrutura regulatória, institucional e de mercado para diversificar sua matriz energética. Isto visa reduzir a dependência de fontes de água para gerar energia e se alinha com seu compromisso de se tornar uma potência mundial de sustentabilidade. Segundo o Plano Energético 2050 divulgado pela UPME, a expectativa é que 25% da matriz energética seja proveniente de fontes não convencionais de energia renovável para satisfazer as metas climáticas e obter a neutralidade de carbono até 2050.

A transição energética é uma prioridade para o Governo. Carmen Caballero, Presidente da ProColombia, declarou: "Queremos promover projetos internacionais que contribuam para a compensação de emissões e fomentem oportunidades de investimento em transição energética, economia circular, turismo sustentável e bioeconomia." Para este fim, vem sendo desenvolvida uma nova legislação abrangente e robusta, atualmente em processo legislativo no Congresso, que irá consolidar a Colômbia como um dos mais importantes defensores da bioeconomia.

A Colômbia também se destaca como um importante centro de negócios na região devidoàsua economia diversificada e em constante crescimento, com setores-chave como tecnologia e serviços financeiros. Este é apenas um vislumbre do que a nação sul-americana oferece aos investidores estrangeiros para proteger e potencializar seus investimentos.

Em 2023, foram criadas 310.000 empresas na Colômbia, apoiadas pela intenção do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo de facilitar o investimento estrangeiro que promova a inovação e a transferência de tecnologia, gere exportações de valor agregado, fomente o desenvolvimento da capacidade humana, crie empregos de qualidade e contribuaàintegração das micro, pequenas e médias empresas do país nas cadeias de valor a nível mundial.

Já possui experiência no desenvolvimento de soluções de TI especializadas em áreas verticais como fintech, saúde, agronegócio, petróleo e gás, energia e telecomunicações, logística, governo, marketing digital, realidade virtual e aumentada, negócios e big data. Mais de 20 centros de processamento de dados também foram estabelecidos, incluindo empresas como a IBM. Além disto, dispões de um competitivo setor de Centros de Serviços Compartilhados com experiência em recursos humanos, finanças, compras, logística, tecnologia, serviços gerais e administrativos, bem como transformação digital, garantindo altos níveis de eficiência e suporte estratégico.

A Colômbia também se destaca como exportadora de conteúdo audiovisual de alta qualidade, incluindo séries, novelas, reality shows, documentários e programas culturais. A indústria cinematográfica recebeu reconhecimento em eventos internacionais de prestígio, como o Oscar, o Globo de Ouro e o Festival de Cinema de Cannes. Além disto, o país oferece serviços de produção de alta qualidade com equipamentos de última geração e padrões exigentes. Combinado com incentivos significativos para empresas de produção que escolhem a Colômbia e sua geografia diversificada como local.

O país conta com sua força de trabalho como seu recurso mais valioso. A Colômbia ocupa o terceiro lugar na região em termos de disponibilidade de mão de obra qualificada e possui três universidades entre as 500 melhores do mundo e 13 entre as 100 melhores da América Latina.

Na Colômbia, os investidores podem encontrar um ambiente de negócios ideal, políticas governamentais favoráveis, localização estratégica e crescimento econômico consistente no país. Segundo o Banco Mundial, o crescimento projetado para este ano é de 5,4%, enquanto o FMI estima uma taxa de crescimento de 6,3% e a ODCE calcula uma taxa de crescimento de 6,1%.

A Presidente da ProColombia expressou, "Estamos mais do que prontos para ser o braço estendido dos empreendedores e suas empresas. Sabemos que juntos podemos alcançar grandes feitos, e temos muito mais a oferecer."

