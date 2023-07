Mark Jam apresenta o Tributo Cure o Mundo em MG e SP

No início do mês de agosto, o intérprete Mark Jam e sua equipe irão estrear um show inédito, o "Tributo Cure o Mundo | History". Um show que vai representar uma das turnês de Michael Jackson.



As cidades escolhidas para receber este espetáculo foram Ipatinga/MG, onde os ingressos já se encontram esgotados, no dia 06/08 às 18 horas no Teatro do Centro Cultural Usiminas, Belo Horizonte/MG no dia 16/09 às 20 horas no Teatro Ney Soares e São Paulo/SP no dia 07/10 às 20 horas no Teatro Eva Wilma.

Mark e sua equipe prometem um show completo com direito a dançarinos, os figurinos que fizeram história durante décadas, cenários, efeitos especiais, jogos de luzes e muito mais. Os hits como "Billie Jean", "Thriller" e "Smooth Criminal" farão parte do repertório.



Com vários anos de carreira, Mark Jam, atualmente é um dos mais conhecidos intérpretes do Rei do Pop no Brasil. Nas redes sociais é acompanhado por milhares de pessoas em todo o mundo por sua atuação artística, inclusive por ex-coreógrafos do próprio Michael e pessoas que trabalharam com o Rei do Pop.

O "Tributo Cure o Mundo" foi iniciado em 2014 com uma série de shows beneficentes em uma escola onde Mark estudou no ensino médio na cidade de Belo Horizonte. Nestes shows, foram arrecadados dezenas de brinquedos que foram doados para uma instituição que faz tratamentos para crianças com câncer.



Com o passar dos anos o show foi crescendo e em rádios e em redes televisivas, Mark já realizou várias entrevistas explicitando seu trabalho e shows realizados. E recentemente, ele ficou mais popular nas redes sociais, principalmente em Belo Horizonte por gravar vídeos reproduzindo os passos de Michael Jackson em locais famosos da capital mineira.

Os ingressos para os shows do "Tributo Cure o Mundo | History" já estão à venda.



Ingressos:



Ipatinga: Esgotado



Belo Horizonte: Ingressos para Belo Horizonte.?



São Paulo: Ingressos para São Paulo.?