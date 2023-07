Caravana do Sonho leva oficinas e apresentações de teatro a cidades mineiras

A “Caravana do Sonho III” chega a mais uma edição levando a arte e cultura por Minas Gerais. Em uma caravana cultural de kombi, o grupo teatral Gira Cia Andante vai circular por oito cidades do estado com uma programação que inclui uma apresentação e duas oficinas de formação artística. Entre as atrações estão a oficina teatral “Pequenos Brincantes”, a Oficina de Contação de Histórias, e as apresentações do espetáculo “Flora e o Passarinho”. O espetáculo e as oficinas também serão gravados e disponibilizados no formato on-line, de forma acessível com sistema inclusivo de libras e áudio-descrição, na página da Gira Cia Andante no YouTube. A programação é gratuita e voltada para o público infantil e seus familiares.

O projeto da Gira Criações e Produções Artísticas é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Entre os municípios que recebem a programação estão Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Belo Vale, Congonhas, Belo Horizonte, Itabirito, Catas Altas e Rio Piracicaba. As oficinas de contação de histórias serão voltadas para professores e alunos da rede pública, e serão oferecidas em Belo Horizonte (com sistema inclusivo de libras e áudio-descrição), Conselheiro Lafaiete e Catas Altas. O espetáculo e a oficina teatral serão apresentados em espaços públicos, visando a democratização ao acesso à cultura.

A “Caravana do Sonho” é um projeto contínuo da Gira Cia Andante. Realizado desde 2018, já atuou em mais de trinta cidades, com um público total de mais de três mil pessoas. A proposta é a democratização de produtos culturais, para crianças de todos os lugares: das pequenas, médias e grandes cidades; comunidades rurais, comunidades quilombolas, aldeias indígenas, etc. Todas as atividades da Caravana são oferecidas gratuitamente em espaços públicos e comunitários. As viagens são feitas com a Kombi Estrela, que é a Sede Itinerante da Gira Cia Andante. Nela, são levados todos os equipamentos teatrais – cenários, figurinos, maquiagens, instrumentos musicais; nossos materiais para oficinas – textos, livros e escritório – computadores e wi-fi. Dessa forma, é possível transformar qualquer espaço público em um espaço cultural aberto e democrático.

Sobre o espetáculo “Flora e o Passarinho”:

Flora é uma menina que gosta muito de ouvir histórias do seu avô. Uma vez ele conta pra ela que na sua infância havia um rio que passava ali perto, mas que um dia o rio foi embora. Flora então resolve que vai trazê-lo de volta e sai em busca do rio. No caminho ela faz amizade com um passarinho que a ajuda nessa aventura.

A Gira Cia Andante criou um espetáculo lúdico com o propósito de mostrar para as crianças e suas famílias a importância e a beleza de cuidar da natureza e o impacto positivo que ela causa nas pessoas. A menina das flores é interpretada por uma boneca de tamanho real de uma menina de aproximadamente oito anos. A encenação é feita por três atores e a música é apresentada ao vivo.

O espetáculo tem duração de 40 minutos, classificação livre. Atuam na peça Gil Monteiro, Melissa Arievo e Mery Alentejo. A direção é de Miguel Campelo e realização da Gira Criações e Produções Artísticas.

Sobre a oficina “Pequenos Brincantes”

“Pequenos Brincantes” serão oficinas teatrais com duração de uma hora para um público de 20 crianças, entre cinco e doze anos. Essas oficinas serão ministradas pelos atores da Gira, no mesmo espaço das apresentações teatrais, com a presença dos responsáveis pelos alunos. Nelas as crianças vão “brincar” com figurinos e adereços teatrais, com instrumentos musicais, irão participar de jogos lúdicos e de cooperação, e no fim serão convidadas a apresentar uma pequena encenação aos seus pais e mães.

Sobre a Oficina de contação de histórias

Nesta oficina será oferecido aos professores e alunos ferramentas para ilustrar ludicamente as histórias infantis, a serem contadas para crianças, podendo ser a leitura de livros ou narrativas sem livros. Serão mostrado o uso de objetos: tecidos, bonecos, adereços, instrumentos musicais e outras técnicas para despertar o interesse das crianças pelas histórias e pelos livros. Essas oficinas serão presenciais e ministradas no espaço escolar, sendo articulada previamente com professores, alunos e diretores das escolas públicas.

A atividade tem duração de 2h e é voltada para alunos e professores das redes pública e privada de ensino. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas (sendo no mínimo 25 vagas para alunos e professores da rede pública); 200 vagas (sendo no mínimo 100 vagas para alunos e professores da rede pública).

Agenda

01/08 - Oficina teatral e apresentação em Barbacena

03/08 - Oficina teatral e apresentação em Conselheiro Lafaiete

04/08 -Oficina de Contação de história em Conselheiro Lafaiete

05/08 - Oficina teatral e apresentação em Congonhas

07/08 - Oficina teatral e apresentação em Belo Vale

08/08 - Oficina teatral e apresentação em Itabirito

10/08 - Oficina de Contação de História em Belo Horizonte

11/08 - Oficina teatral e apresentação em Belo Horizonte

14/08 - Apresentação e Oficina em Rio Piracicaba

15/08 - Oficina de Contação de Histórias em Catas Altas

16/08 - Oficina teatral e apresentação em Catas Altas.

Projeto “Caravana do Sonho III”

Gira Criações e Produções Artística

De 1º e 16 de agosto.

Locais: Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Belo Vale, Itabirito, Belo Horizonte, Rio Piracicaba e Catas Altas

Programação Gratuita

FICHA TÉCNICA

Coordenação Geral do Projeto: Gil Monteiro e Mery Alentejo

Coordenação de produção: Patrícia Olivieri

Designer: Carina Carreira

Ilustrações: Helô Barbi

Direção e figurinos: Miguel Campelo

Atores: Gil Monteiro, Melissa Arievo e Mery Alentejo

Bonecos: Fernanda Machado

Cinegrafista: Fábio Di Fiore

Acessibilidade: Rangel Produções