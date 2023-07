A Sixth Street dá as boas-vindas a Julian Salisbury como sócio e codiretor de Investimentos

A Sixth Street, uma importante empresa de investimentos global, anunciou hoje que Julian Salisbury se tornará sócio da empresa e atuará como codiretor de Investimentos juntamente com o CEO Alan Waxman e o copresidente Joshua Easterly. Salisbury deve começar no início de 2024 e ajudará a liderar a Sixth Street ao lado de Waxman, Easterly, do vice-presidente R. Martin Chavez, do copresidente David Stiepleman e do Comitê Executivo da empresa.

Salisbury traz para a Sixth Street mais de 25 anos de experiência na construção e liderança de negócios de investimento em mercados privados e públicos. Ele chegaàempresa após uma brilhante carreira no Goldman Sachs, onde ocupou o cargo de diretor de Investimentos da Divisão de Ativos e Gestão de Patrimônio. Nessa função, ele foi responsável por mais de US$ 2,7 trilhões em ativos, incluindo mais de US$ 450 bilhões em investimentos alternativos. Antes disso, Salisbury foi codiretor da Gestão de Ativos do Goldman Sachs e diretor-global da Divisão de Merchant Banking.

Antes de fundar a Sixth Street em 2009, muitos dos sócios fundadores da empresa trabalharam juntos com Salisbury no Goldman Sachs, enquanto construíam e lideravam negócios de investimento centrados em investimentos de crescimento, energia alternativa, imóveis, empréstimos diretos e estratégias de mercados públicos, entre outros.

“A cultura da Sixth Street é a base de tudo o que fazemos, e Julian se encaixa perfeitamente em nossa empresa. Ele se destacou repetidamente como um investidor e construtor de negócios excepcional e, o que é mais importante, como um parceiro confiável”, disse Alan Waxman, CEO da Sixth Street. “Julian compreende como as necessidades e objetivos dos proprietários de ativos direcionam o fluxo de capital ao redor do mundo e incorpora os valores de trabalho em equipe, integridade, empreendedorismo e impacto positivo em nossas comunidades. Nos conhecemos pela primeira vez em 2002, enquanto trabalhávamos em um investimento em uma empresa de TV a cabo suíça, e desde então, eu e meus sócios temos aplaudido o sucesso de Julian enquanto ele se tornou um dos melhores investidores e líderes empresariais do setor. Estamos extremamente animados por voltar a trabalhar com ele.”

A carreira de Salisbury é marcada por uma extraordinária experiência em investimentos, construção de negócios e liderança nas Américas, Europa e Ásia. Além de sua função como CIO da Divisão de Ativos e Gestão de Patrimônio, ele copresidiu comitês de investimentos no Goldman Sachs para todas as estratégias privadas diretas, incluindo crescimento, imóveis, crédito privado, private equity e infraestrutura. Ele foi nomeado para o Comitê de Gestão do Goldman Sachs em 2017 e anteriormente copresidiu o Comitê de Parcerias da empresa. Salisbury também atua em diversas organizações filantrópicas e focadas na comunidade, incluindo como diretor nos conselhos da Sponsors for Educational Opportunity (SEO) e da Save the Children.

“Alan e a equipe da Sixth Street montaram exatamente o tipo de organização que eu escolheria se estivesse criando uma empresa de investimentos do zero. A cultura, a arquitetura da plataforma e a filosofia de investimento da Sixth Street estão totalmente alinhadas com o que considero o modelo para construir e operar uma empresa de investimentos moderna”, afirmou Julian Salisbury, futuro sócio e codiretor de Investimentos da Sixth Street. “Deixar o Goldman Sachs foi uma decisão difícil, mas esta foi uma oportunidade única de me reunir com um grupo de pessoas pelas quais tenho profundo respeito e consideração há muitos anos. Eu e Alan somos colegas e amigos há mais de vinte anos, e estou extremamente animado para trabalhar novamente com ele, Josh, David e Marty como membro do poderoso ecossistema de investimentos que o grupo de sócios da Sixth Street construiu. Realmente não há outra empresa em que eu teria considerado entrar, e estou radiante tudo o que sei que alcançaremos juntos".

Como uma empresa de investimentos global projetada para colaboração em grande escala entre plataformas, a Sixth Street busca um compromisso de investimento altamente flexível: a empresa investe para crescimento, cria novas parcerias, adquire ativos, fornece financiamento direto e regularmente cria soluções de capital inovadoras para empresas e ativos, personalizadas para atender aos objetivos estratégicos das equipes de gestão. Mais de 500 profissionais de investimentos e controle da Sixth Street operam como uma equipe unificada, trabalhando em nome dos investidores institucionais da empresa e seus beneficiários em todo o mundo. Os investimentos e parcerias estratégicas da empresa em diversos setores e geografias incluem empresas como Airbnb, AirTrunk, Bay FC, Biohaven, FC Barcelona, Legends, Real Madrid, San Antonio Spurs e Spotify, entre muitas outras.

A Sixth Street é uma importante empresa de investimentos global com mais de US$ 65 bilhões em ativos sob gestão e capital comprometido. A plataforma Sixth Street TAO também inclui o Grupo Talcott Financial, um grupo internacional de seguros de vida com mais de US$ 123 bilhões em ativos sob gestão. A Sixth Street utiliza seu capital flexível de longo prazo, recursos baseados em dados e cultura de equipe unificada para desenvolver temas e oferecer soluções a empresas em todas as fases de crescimento. Para obter mais informações, siga a Sixth Street nas redes sociais e visite www.sixthstreet.com.

