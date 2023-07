Turnê Tardezinha estima receber 40 mil pessoas no Mineirão

O cantor Thiaguinho retorna para a capital mineira neste sábado (29) para mais uma edição da turnê Tardezinha. O show será realizado no Estádio do Mineirão, a partir das 14h e a expectativa é receber um público de, aproximadamente, 40 mil pessoas.

Com o patrocínio da Itaipava, cerveja do Grupo Petrópolis, será oferecida para os presentes na versão Ita-Draft, chopp na lata da Itaipava. A marca também fará ações no local e fornecerá copos personalizados para o público.

O evento contará com três espaços: Surreal, Tardezinha e Ousadia. Todos os setores incluem bares e espaços temáticos, a fim de proporcionar experiências para o público. No local, haverá um minipalco e uma roleta de prêmios, em que o público terá a chance de participar de um desafio musical, envolvendo canto e dança de um trecho da música “Delirante”, feita especialmente para o evento Tardezinha. Quem cumprir o desafio poderá rodar a roleta e ganhar prêmios exclusivos.

O evento criado pelo próprio cantor Thiaguinho existe há mais de seis anos e alcançou quase um milhão de pessoas ao redor do Brasil. A cobertura do show ficará por conta de um time de influenciadores, que registrará os momentos nas redes sociais da Itaipava.

A Tardezinha terá um total de 26 apresentações, abrangendo 90% dos estados do Brasil, com a expectativa de impactar fisicamente 750 mil pessoas e alcançar mais de 100 milhões de pessoas ao longo do ano.

TARDEZINHA EM BELO HORIZONTE:



Cerveja oficial: Ita-Draft

Data: 29/07/2023

Abertura dos portões: 14h

Local: Estádio do Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001



SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS

Atualmente o Grupo Petrópolis está presente em quase todo o território nacional, por meio de 8 fábricas (Petrópolis/RJ, Teresópolis/RJ, Boituva/SP, Bragança Paulista/SP, Rondonópolis/MT, Alagoinhas/BA, Itapissuma/PE e Uberaba/MG) e centros de distribuição. Produz, dentre outras marcas de cerveja, a Itaipava, patrocinadora do evento.

Criada em Petrópolis (RJ), a Itaipava conta com diferentes estilos: Itaipava Pilsen, Itaipava 100% Malte, Ita-Draft, Itaipava Malzbier, Itaipava Chopp e Itaipava Zero Álcool.

Para saber mais, basta acessar: http://www.cervejaitaipava.com.br / @itaipava