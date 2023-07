Estado de São Paulo recebe 1ª unidade da Lojas Avenida

Carapicuíba foi a cidade escolhida para receber a primeira unidade da Lojas Avenida no estado de São Paulo. A inauguração acontecerá em 4 de agosto, na avenida Rui Barbosa, 392, no centro. A rede já é conhecida em outras regiões do país, como no Centro-Oeste e no Norte do Brasil.

A chegada da Lojas Avenida a Carapicuíba vai gerar 16 empregos diretos e outros 100 indiretos. Essa expansão também demonstra a confiança da rede no potencial econômico e na demanda do mercado paulista.

Esta inauguração consolida a Lojas Avenida como uma das grandes redes varejistas do país, estando presente em 12 estados com mais de 140 unidades. Além disso, a Lojas Avenida tem planos que incluem mais de 25 inaugurações até o final deste ano.

Entre os destaques estão três lojas que serão inauguradas em Salvador, em setembro, as primeiras na capital baiana, fortalecendo a presença da rede nos grandes centros do país. Outro passo será a entrada no Distrito Federal.

A expansão das Lojas Avenida vai na contramão do atual cenário do varejo. Desde 2022, a Lojas Avenida faz parte da holding sul-africana Pepkor. Essa parceria tem sido fundamental para impulsionar os resultados da empresa e permitir uma expansão rápida.

“Entrar no estado mais rico e populoso do país era um antigo sonho que, agora, estamos realizando. Esta é a primeira de várias lojas que queremos abrir em São Paulo”, diz Rodrigo Caseli, CEO do Grupo Avenida.