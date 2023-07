Ambientes da CASACOR São Paulo são premiados pela revista Veja SP

A segunda edição do Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR aconteceu no último dia 20 de julho, no Conjunto Nacional. No coquetel, os escolhidos foram anunciados e contemplados com troféus do Estúdio Paulo Alves.

Entre as treze categorias, quatro a mais que na estreia de 2022, estão Loft, Banheiro e Lavabo, Instalação e Espaço Comercial. A novidade, no entanto, ficou com o Prêmio Especial, que coloca em foco a arquitetura universal, aplicada em uma casa popular de metragem reduzida, realidade massiva nas periferias de todo o Brasil.

Loft

Ticiane Lima criou um ambiente com tons acastanhados, minimalismo e luz natural vinda de um janelão com vista para a Avenida Paulista. O pé-direito de 4,80 metros e a escada em curva, delimitada por uma lâmina de madeira de pau-ferro, são destaques do projeto. O loft foi escolhido como o melhor da edição de São Paulo e contempla a capa da edição.

Espaço comercial

Pela segunda vez consecutiva, o Bar Caracol faz parte da CASACOR, sendo um dos oito espaços abertos ao público na mostra. Luciana Viganó, arquiteta estreante, leva o prêmio como Melhor Espaço Comercial com seu projeto para o ambiente. Seu ponto de destaque é definitivamente o extenso balcão quadrado de vidro com uma iluminação suave em tons de âmbar.

Banheiro e lavabo

Sob a inspiração da tradição do samba, o arquiteto Marcelo Salum concebeu um ambiente que mistura móveis, arte e materiais em reverência ao mais brasileiro dos ritmos musicais. O projeto é marcado por painéis adornados com padrões africanos e acessórios que exibem as formas geométricas do artista Rubem Valentim. Nessa composição, evidencia-se o banheiro com suas banquetas de madeira e vista para a avenida.

Uso de obra de arte

Na Casa Kraftizen Cosentino, projetada pelo escritório Suite Arquitetos, destaca-se um conjunto de formas feitas de tijolos, obra do artista mexicano Héctor Zamora. O espaço foi escolhido por seu uso de arte, já que também abriga um cantinho especial com criações de Shirley Paes Leme e José Rufino, junto a um armário do renomado Estúdio Campana.

Suíte

Com uma área total de 117m², o espaço projetado pelos arquitetos Moacir Schmitt Jr. e Salvio Moraes Jr. foi escolhido como Melhor Suíte. O ambiente integra quarto, sala, cozinha e banheiro, criando uma atmosfera perfeita para receber amigos e visitantes. O destaque fica por conta do sofá redondo de quase 7 metros de comprimento, e do bar, iluminado de forma estratégica para realçar a coleção de garrafas.

Cozinha integrada ou espaço gourmet

O espaço eleito como destaque na categoria de "Melhor Cozinha Integrada ou Espaço Gourmet" recebeu a assinatura do arquiteto Bruno Moraes, que optou por utilizar exclusivamente elementos decorativos de origem brasileira. Com diversidade evidente, o profissional aplicou artesanatos típicos de Minas Gerais e fotografias retratando povos indígenas capturadas por Rogério Fernandes, bem como peças contemporâneas, incluindo o vaso criado pela designer Suka Braga.

Casa/Living

A Casa LG, projetada pelos arquitetos Bruno Carvalho e Camila Avelar, foi destaque em duas categorias: a de Melhor Casa e a de Melhor Living. O ambiente estabelece uma conexão entre a história e a vanguarda da arquitetura. As nuances de magenta e os tijolos de argila evocam residências ancestrais, ao passo que o projeto incorpora diversas tecnologias trazidas pela marca patrocinadora.

Ilha de bem-estar e lounge

Durante a visitação na CASACOR, é possível encontrar as chamadas ilhas de bem-estar: espaços elaborados especialmente para que o público descanse, relaxe e recarregue as energias antes de seguir com o percurso. Pensando nisso, a arquiteta Isabella Nalon concebeu o espaço premiado pela revista que transcende a ideia de um mero refúgio. O ambiente é inteiramente adornado com materiais ecológicos e preenchido com itens de arte, artesanato e design genuinamente brasileiros.

Instalações de arte

Sig Bergamin, multipremiado arquiteto e designer de interiores, desenvolveu para a mostra deste ano uma instalação com seis banheiros únicos em uma praça de 420m² repleta de plantas nativas brasileiras. Em celebração à parceria de 30 anos da patrocinadora Deca na CASACOR, o jardim foi criado em torno de minilounges com ciclos de iluminação e sons da natureza simulando dia e noite.

Prêmio especial

O projeto desenvolvido por Ester Carro, com apenas 34m², recebeu elogios dos jurados devido à sua reflexão sobre a moradia digna na periferia, rendendo uma menção especial no prêmio deste ano. O ambiente abriga quarto, sala, banheiro, cozinha, hall de estudos e demonstra a preocupação da arquiteta com soluções inteligentes para espaços reduzidos.

Estúdio

O Espaço Solitude deu à arquiteta e designer de interiores Erica Salguero, em sua sexta participação na mostra, o prêmio na categoria Melhor Estúdio. A profissional combinou texturas de mármore, couro e madeira em um ambiente compacto, resultando em um oásis de reflexão, contemplação e autoconhecimento. O espaço ganha ainda mais relevância devido ao rico projeto de luminotécnica aplicado.

Paisagismo

Ricardo e Alessandra Cardim, conhecidos por liderar iniciativas de reflorestamento em São Paulo, receberam o reconhecimento na categoria Paisagismo por sua floresta urbana instalada na mostra. O espaço criado pela dupla serve como um local de descanso para os visitantes e proporciona a sensação de adentrar a mata, densa e cheia de vida.

Banheiro público

Ao chegar no banheiro concebido por Hellen Pacheco, designer de interiores estreante na CASACOR, os visitantes são envolvidos por uma atmosfera mediterrânea. As cores e formas lembram as ensolaradas rivieras, enquanto toques de brasilidade são acrescentados por meio do piso de porcelanato CEUSA idealizado pela estilista carioca Isabela Capeto. Louças e metais na cor ébano trazem o contraponto moderno e, nomes importantes do design nacional, como Roberta Banqueri e Zanini de Zanine, assinam o mobiliário.

