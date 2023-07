Últimos dias de férias: Grande São Paulo reúne atividades e exposições

Com os últimos dias das férias escolares se aproximando, pais e filhos se ocupam em busca de atividades e passeios para se divertir nos dias de folga, e a Grande São Paulo não decepciona. Recheada de atividades para toda a família, a capital paulista conta com diversas opções de passeios gratuitos e a preços populares para todos os públicos.

Em cartaz no Centro Cultural Fiesp, no coração da Avenida Paulista, a mais recente edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE) reúne obras de mais de 180 artistas de 39 países. Fazendo referências à ficção científica e à interação de inteligências artificiais (IAs) com seres humanos, as obras exploram a intersecção da arte, tecnologia e ciência em instalações interativas. A exposição fica em cartaz gratuitamente até 27 de agosto.

Na outra ponta da avenida, a Japan House São Paulo apresenta duas mostras inéditas para o público: “Japão em miniatura – Tatsuya Tanaka” e “D?shin: os encantos dos brinquedos japoneses”. A primeira traz uma seleção de 37 obras do fotógrafo e miniaturista Tatsuya Tanaka, que cria cenários que remetem a cenas do cotidiano japonês a partir da reinterpretação de objetos comuns do cotidiano, de acordo com o conceito tradicional “mitate”. Dentre os destaques está a obra inédita, criada especialmente para a exposição, inspirada na culinária brasileira, criando uma cena praiana em um prato de arroz com feijão.

Já a segunda mostra, em cartaz no segundo andar da instituição nipônica, explora a cultura e as características do Japão a partir de mais de 120 brinquedos, desde aqueles com mais de meio século de existência e que mantém sua popularidade até hoje, até peças criadas recentemente e que podem ser encontradas facilmente nas casas japonesas contemporâneas. No mês de julho, a JHSP também realiza uma série de atividades paralelas à temática da mostra, voltadas para o público infantil, como oficinas com brinquedos e visitas mediadas.

Já na região central da cidade, localizado no prédio do Palácio das Indústrias, antiga Prefeitura da cidade de São Paulo, o Museu Catavento oferece uma programação especial para os amantes das ciências e das artes. Dividido em quatro grandes seções (universo, vida, engenho e sociedade), o museu oferece uma visão leve e descontraída das ciências e do mundo, com experiências lúdicas e interativas para adultos e crianças, aguçando a curiosidade e a vontade de aprender se divertindo. Até o final de julho, o espaço oferece uma programação especial para as crianças, com espetáculos teatrais que promovem a conscientização sobre a preservação de florestas e oceanos, além de oficinas de transformação de objetos.

Ainda na Grande São Paulo, em Santo André, o Sabina Escola Parque do Conhecimento conta com um acervo voltado para as ciências, onde as crianças podem buscar fósseis de dinossauro com ferramentas usadas nas escavações arqueológicas, conhecer mais sobre o planeta Terra em experiências interativas e sensoriais, além de visitar o Planetário, considerado o mais moderno do país, capaz de reproduzir brilho, cor e cintilância semelhantes a mais de 6 mil estrelas em um ambiente 360°.

Serviço:

FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica

Local: Espaço de Exposições do Centro Cultural Fiesp - Avenida Paulista, 1313

Período: até 27 de agosto de 2023

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h

Entrada gratuita. Mais informações no site centrocultural.fiesp.com.br

D?shin: os encantos dos brinquedos japoneses

Local: Japan House São Paulo, 2º andar - Avenida Paulista, 52, São Paulo/SP

Período: até 12 de novembro de 2023

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) pelo site.

Japão em Miniaturas - Tatsuya Tanaka

Local: Japan House São Paulo, térreo - Avenida Paulista, 52, São Paulo/SP

Período: até 8 de outubro de 2023

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) pelo site.

Museu Catavento

Local: Av. Mercúrio s/n, São Paulo/SP

Período das atividades Férias no Catavento: até 30 de julho

Horário de Funcionamento: terça a domingo das 9h às 17h. Bilheteria fecha às 16h.

Ingressos a partir de R$7,50 na bilheteria ou pelo site do museu.

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Local: R. Juquiá, s/n – Vila Eldizia, Santo André – SP

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 17h (bilheteria das 9h às 16h); sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (bilheteria das 9h30 às 16h30)

Entrada a partir de R$10,00 na bilheteria. Mais informações no site https://sabina.org.br/.