Com aumento de vendas, Volkswagen cancela layoff da fábrica de Taubaté

A Volkswageninformou nesta segunda-feira(24) que decidiu suspender olayoff(suspensãodos contratos de trabalho) defuncionáriosda fábrica de Taubaté (SP), programado para ter início no próximo dia 1º de agosto.A suspensão dos contratos teria duração de doismeses. De acordo com a empresa,a decisão se deu em razão do aumento das vendas.

“Em razão do desempenho positivo do modelo Polo, a Volkswagen do Brasil decidiu ajustar as medidas de flexibilidade para a fábrica de Taubaté (SP), cancelando olayoffprevisto para iniciar em 1º de agosto, com duração de 2 meses para um turno de produção”, disse em nota, a Volkswagen.

Em vez dolayoff, que iria atingir um turno dos trabalhadores da fábrica, a Volkswagen irá aplicar férias coletivas de 10 diaspara os dois turnos da unidade, iniciando no próximo dia 31.A alteração está prevista no Acordo Coletivodos trabalhadores.

A empresa informou ainda que a fábrica de São José dos Pinhais continua com um turno dos trabalhadores emlayoff, iniciado em 5 de junho. Já as plantas de São Bernardo do Campo (SP)e São Carlos (SP) estão operando normalmente.

Sindicato

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau), olayoffem Taubatéatingiria800 trabalhadores, por um período que poderia chegar a até cinco meses.Inicialmente, a medida estava prevista para junho, masfoireagendada para julho.Segundo a entidade, com o lançamento do programa decarros popularespelo governo federal, a montadora chegou a anunciar que não adotaria mais a suspensão dos contratos neste ano.

“Contudo, com a manutenção da taxa Selic, os planos foram novamente ajustados. Entre 26 de junho e 3 de julho, os trabalhadores ficaram fora da produção por meio deshutdownedayoff, retornando no último dia 4 de julho. Logo depois, a montadora voltou a anunciar olayoffparaagosto, medida que agora foi revertida em férias coletivas”, disse o sindicato, em nota.

De acordo comoSindmetau,o acordo coletivoda fábrica de Taubatéprevêaindaestabilidade dos empregados até 2025. Atualmente, a plantaconta com cerca de 3,1 milfuncionários e produz o Polo Track.