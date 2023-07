Operação Hórus resulta em apreensão de mercadorias contrabandeadas avaliadas em mais de R$ 17.700,00

Na tarde desta segunda-feira, dia 17, durante ações da Operação Hórus, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram uma importante apreensão de mercadorias de origem estrangeira, que entraram em território brasileiro sem o devido desembaraço aduaneiro.

O material apreendido inclui 52 garrafas de vinhos e espumantes, além de itens de limpeza e higiene pessoal. De acordo com as informações disponibilizadas, o valor total das mercadorias apreendidas é estimado em mais de R$ 17.700,00.

A ação dos policiais foi essencial para coibir o contrabando e o comércio ilegal desses produtos, garantindo a aplicação da lei e a proteção da economia do país. Todo o material apreendido foi entregue à Receita Federal, que tomará as medidas necessárias para o correto encaminhamento dos itens.

