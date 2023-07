Autor Paulo Reis lança obra no Teatro Tablado

A obra "Mamulengues" será lançada neste mês de julho juntamente com a editora Autografia, no Rio de Janeiro. Escrita por Paulo Reis, o lançamento ocorrerá nesta segunda (17/07), no Teatro Tablado, na Avenida Lineu de Paula Machado, 795, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, às 19h e será aberto ao público.

Ator e diretor premiado, Paulo Reis está comemorando 50 anos de carreira artística. Ele abraçou o teatro no Colégio de Aplicação da UFRJ aos 11 anos de idade. Dois anos depois, viveu o fantasma do pai de Hamlet em uma montagem escolar nos Estados Unidos. Em 1972 foi estudar com Maria Clara Machado no Tablado, onde permaneceu até 1975. A partir de então começou a fazer teatro, cinema e tevê, atuando, dirigindo ou escrevendo. Paulo já trabalhou em várias partes do Brasil, no Uruguai, na Argentina, e na Inglaterra, mas nasceu e mora no Rio de Janeiro.

Tradutor de mais de 50 livros de autores como: Anthony Burgess, Chuck Palahniuk, David Mamet, Elmore Leonard, Gore Vidal, Ian McEwan, Irvine Welsh, Michael Crichton, Nick Hornby, Quentin Tarantino e Tom Wolfe.

"MAMULENGUES" é o volume final dessa epopeia, e será lançado no Teatro Tablado agora em julho. O texto segue acompanhando os personagens dos dois primeiros livros, mas já em 2022. No decorrer desse período, o enredo ganhou tons "nelsonrodrigueanos", e o leitor pode ver todos os personagens sobreviventes afetados de algum modo pela campanha presidencial que o Brasil acaba de viver.

Em seu conjunto, a história narra as vidas de mais de 30 personagens, de variados estratos sociais, em um período de 20 anos, configurando uma saga épica, embora toda ambientada no Rio de Janeiro.