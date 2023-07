Arandu (SP) recebe a 3ª Edição da Mansão BBQ

A cidade de Arandu, no interior do estado de São Paulo, recebeu chefs, assadores e empresários de todo o país para a 3ª Edição da Mansão BBQ, realizada entre os dias 7 a 9 de julho. Durante três dias de imersão, os integrantes tiveram acesso a quatro cursos com nomes da gastronomia e diversas palestras com os idealizadores do projeto, Alexandre Belório e Leandro Didone.

Pela primeira vez no Brasil, os participantes da Mansão BBQ tiveram acesso a um curso com equipamento genuíno e técnica estadunidense, o American BBQ, ministrado pelo instrutor brasileiro Fire Master Tarsio Inácio, com base em seu conhecimento e técnica texana. Para as aulas, foram construídos equipamentos de fluxo direto, como os usados na defumação nos Estados Unidos, juntamente com a BBQ Custom Equipamentos.

Nesta edição, a imersão recebeu o Masterchef Tenente, especialista em fogo de Chão e Parrilla, e a chef Tallita Machado, especialista em Charcutaria. O evento contou com cinquenta integrantes e, pela primeira vez, abriu vagas para a participação de casais. Ao longo de três edições, o encontro reuniu cento e cinquenta alunos e mentorandos.

Hoje, o staff da imersão conta com mais de vinte colaboradores, dentre eles a produtora Vilas Mont Filmes, de Bauru (SP), que realiza o trabalho audiovisual, além de Ezor Desing e Studio, responsáveis pela identidade visual.

Fabio Principe, presidente da Dom Principe, empresa que está entre os patrocinadores, chama a atenção para a importância da Mansão BBQ para o setor de churrascaria, sobretudo do segmento de American Barbecue no Brasil.

“A Mansão BBQ representa a evolução do American BBQ no Brasil, trazendo ao país o estilo central Texas, o mais difundido no mundo”, afirma.

Nas palavras de Principe, o encontro é, hoje, o único evento imersivo a reunir profissionais de churrasco e gastronomia do Brasil: “Até então, havia vários eventos onde profissionais falavam para iniciantes. Hoje a maioria dos integrantes da imersão são compostos de homens e mulheres com anos de dedicação ao churrasco e à alta gastronomia, vindos dos quatro cantos do país”.

Para o empresário, o setor de churrascarias tende a evoluir com a chegada de mais profissionais capacitados e técnicos na área.

“Nossos instrutores são escolhidos a dedo, conforme estudo do mercado e demanda. Fomentamos o ensino pautado em três pilares fundamentais: equipamento, técnica e matéria-prima”, relata. “Contamos com um corpo de especialistas que desenha todo o projeto do evento durante quatro meses e, durante a imersão, discutimos o mercado e tendências futuras”, completa.

Alexandre Belório, um dos idealizadores do projeto, destaca que o patrocínio a eventos como este pode ser uma estratégia de marketing eficaz para empresas como a Dom Príncipe.

“O patrocínio a eventos de churrasco oferece uma plataforma para alcançar um público segmentado, aumentar a visibilidade da marca, criar associações positivas e realizar a amostragem e degustação, além de estabelecer relacionamentos valiosos”, afirma. “Essa estratégia pode ser eficaz para impulsionar o reconhecimento e as vendas”, considera.

Para mais informações, basta acessar: https://instagram.com/mansaobbq?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== e https://www.domprincipe.com.br/