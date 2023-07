Férias no Tamboré oferece recreação grátis no Taste Lab e Castelo Inflável

O Shopping Tamboré promove algumas atrações de férias no mês de julho com diversas atividades para pais e filhos compartilharem momentos de diversão em família. São diversos eventos, área para brincadeiras, lançamentos no cinema, além do que o mall já oferece em termos de lazer e gastronomia.

O Taste Lab, novo espaço que vem se tornando uma das importantes atrações do Tamboré, oferece brincadeiras de rua gratuitas de quinta a domingo das 14h às 17h da tarde. As atividades acontecem em parceria com a Estação Kids, a brinquedoteca do Shopping Tamboré. As férias no Taste Lab, localizado no corredor da Decathlon, contará com diversas atividades como: pintura facial, bambolê, bolha de sabão, corrida de saco, amarelinha e muitas outras brincadeiras, todas acompanhadas por monitores.

“Ao mesmo tempo em que se divertem, as crianças vão entrar em um cenário lúdico, repleto de estações interligadas”, explica Malu Thomé, Gerente de Marketing do Shopping Tamboré. “As brincadeiras de rua estão presentes no imaginário de todos nós, mas o mundo moderno tornou essas práticas menos presentes no cotidiano. Vai ser memorável trazer isso de volta”.

Todas as atividades para as crianças no Taste Lab serão gratuitas e monitoradas, realizadas com toda a segurança. “E o melhor, enquanto a criançada se diverte pra valer, os pais podem desfrutar das diversas alternativas gastronômicas que o Taste Lab oferece”, lembra Malu.

Pula-pula inflável com 2500 m² chega ao Tamboré

Até 27 de agosto funcionará no estacionamento do shopping o Jump Around, castelo inflável com pula-pula com área de 2.500 m². A atração conta com escorregadores, estruturas de escalada, pistas, obstáculos e muito mais. A diversão atende a todas as idades e é guiada por monitores que acompanham a experiência.

Podem brincar crianças de todas as idades. Crianças com idades entre 0 e 5 devem estar acompanhadas de um adulto que, neste caso, não paga o ingresso. Haverá desconto especial para PCD, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. Participantes do programa de relacionamento do shopping têm desconto: 1 estrela 5%, 2 estrelas 10% e 3 estrelas 15%.

Outro ponto com atividades para os pequenos será o Parque da Lhama, instalado na Praça de Eventos. Tem piscina de bolinhas, tobogã e escorrega. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. Cada ingresso vale para 30 minutos de permanência.

Estreias

Os cinemas do Tamboré recebem dois lançamentos para o período de férias. Dia 6 de julho estreou “Os aventureiros – A Origem“, longa inspirado nos personagens criados pelo influenciador Luccas Neto, diretamente do YouTube para a tela dos cinemas. Outra estreia, em 20 de julho, é “Barbie”. Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Cliente Estrela

Para ser um cliente estrela no Tamboré e obter algumas vantagens no período de férias é só baixar o App do mall na loja de aplicativos dos principais celulares e fazer o cadastro. Com a primeira compra já é possível obter a primeira estrela, que dá direito a sorteios e outras vantagens. Os benefícios aumentam junto com as estrelas. Entre os benefícios estão descontos especiais nas atrações infantis: Estação Kids, Carrinhos Kids, Jump Around e Parque da Lhama.