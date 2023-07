Palácio do Catete recebe a 10ª Edição da Expo Ceviche

O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar a 10ª edição da “Expo Ceviche 2023” que, este ano, tem como tema principal as “Festas Pátrias do Peru”, feriado nacional da Independência do país do domínio espanhol, celebrado no dia 28 de julho pelos peruanos, com muitas comidas especiais e desfiles cívicos e folclóricos. A Expo Ceviche 2023 é um dos maiores festivais de gastronomia e cultura peruana no Brasil e é patrocinada, há dez anos, pelo Consulado Geral do Peru e organizada pelo chef Oscar Vasquez Solis. O evento também conta com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro e do Museu da República (governo federal). A escolha do Rio de Janeiro para a realização da 10ª edição também se deu pelo gosto dos cariocas pela culinária peruana.



Para difundir ainda mais a cultura peruana e promover a culinária do país popularizando principalmente o Ceviche, o Palácio do Catete (Museu da República) sediará o evento que terá entrada franca. De 22 a 23 de julho, de 12h às 18h, o público poderá experimentar iguarias da gastronomia do Peru oferecida por restaurantes peruanos na cidade. Participam da Expo Ceviche mais de 25 expositores, entre eles os principais restaurantes peruanos do Rio como Lima, Cantón, Pisqa, Panka, Ceviche RJ, Ceviche da Fabi, Sabor Peruano, docerias peruanas como La Dulceria, Barraca da Susy e Barraca da Mary, além de barracas de artesanato local e brasileiro.





Entre as iguarias a serem degustadas, além do Ceviche, prato principal da culinária peruana (à base de peixe cru marinado e suco de limão), o público também poderá apreciar pratos como Choros a la Chalaca (aperitivo com mexilhões), Causa Rellena (feita com batata, pimenta amarela picada, suco de limão, ovo cozido e pode ser feita com peixe ou frango), Arroz con Pollo (risoto de frango), Anticuchos (espetinhos de coração bovino), Tiraditos (peixe cru, cortado em forma de sashimi, e de aspecto semelhante ao crudo, e carpaccio, em molho picante), Lomo Saltado (Filé Mignon molho de cebola roxa, tomate, shoyu, vinagre salteado em alta temperatura -Wok), além de sobremesas como Tamales (feitos com farinha de milho), Suspiro Limeño, Alfajores, Picarones (rosquinhas peruanas) e as bebidas mais degustadas como o Pisco (aguardente de uvas), Pisco Sour (com pisco, limão, clara de ovo), Chilcanos (drink com Pisco e Gengibre), Chicha Morada (refresco feito com milho de cor roxa fervido com especiarias e frutas) e a cerveja peruana Cusqueña.



A 10ª edição da Expo Ceviche também vai contar com uma programação cultural especial. O público que estiver no local poderá conhecer a cultura e o artesanato do Peru através de apresentações de artistas como os grupos Agrupação La Clave (Cumbia e Salsa), Música Afro Peruana, Raíces Norteñas (com apresentação de danças folclóricas pelos dançarinos Danza Marinera e Tondero) que se apresentam no sábado (22) e o DJ Gerardo animando o público nos intervalos. No domingo (23) é a vez das apresentações de dança típicas andinas e da cantora Celina, além de mais uma apresentação dos grupos Fina Estampa e La Clave. Destaque também para a exposição de arte andina pelo artista plástico Adrian Ilave. O evento também terá à disposição dos pais um espaço kids para entreter as crianças com um playground e atividades recreativas.





Na ocasião, também será concedido o Prêmio "Cuchara de Oro" para os restaurantes que mais se destacarem nos dois dias de evento. O prêmio será entregue, domingo (23/7), pelo chef Javier Vargas, Presidente de ARMAP - Associação de Restaurantes Marinhos e Afins do Peru.

Serviço:

Expo Ceviche Rio 2023 - Celebrando as Festas Pátrias do Peru.

Local: Palácio do Catete (Museu da República)

Endereço: Rua do Catete, 153 – Catete RJ

Datas: 22 e 23 de julho, sábado e domingo

Horário: das 12h às 18h