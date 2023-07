Acidente de trânsito é registrado na ERS-155 em Santo Augusto

Um acidente de trânsito foi registrado nesta manhã de hoje na ERS-155 na cidade de Santo Augusto. Segundo as informações, uma camionete S-10 que transitava pela rodovia, acabou saindo da pista e se chocando contra árvores nas margens da estrada.

O veículo era ocupado por motorista e caroneiro que escaparam apenas com ferimentos leves. O veículo teve danos de grande monta. Chovia no momento do acidente.

