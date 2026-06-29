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Brasiline inicia nova fase com chegada de Lierte Bourguignon

Movimento reforça estratégia de crescimento e consolidação da empresa em meio à transformação tecnológica no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 14h12
Brasiline inicia nova fase com chegada de Lierte Bourguignon
Divulgação Brasiline

O mercado de tecnologia vive um momento de transformação acelerada, impulsionado pela digitalização, pela crescente demanda por conectividade e pela necessidade cada vez maior de segurança e eficiência operacional. Um levantamento do Grupo IMARC projeta que o setor de tecnologia no Brasil ultrapassará o faturamento de USD 274 bilhões até 2034.

Diante desse panorama, a Brasiline Tecnologia, empresa que oferece soluções em cibersegurança, infraestrutura e cloud, anuncia a entrada de Lierte Bourguignon em seu quadro societário, movimento que marca uma nova fase da companhia. A chegada do novo sócio reforça a estratégia de crescimento e amplia a capacidade de acelerar projetos inovadores.

De acordo com Clerio Almeida, CEO da Brasiline, a decisão reflete o amadurecimento da empresa frente à ampliação do portfólio de serviços e ao fortalecimento da presença no mercado. "O Lierte possui uma trajetória sólida, profundo conhecimento do setor e uma visão estratégica alinhada aos valores e objetivos da Brasiline. Sua chegada reforça nossa capacidade de executar os próximos passos do planejamento da companhia com ainda mais eficiência e visão de longo prazo", afirma.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado de tecnologia, Lierte Bourguignon construiu uma trajetória marcada pela liderança e pelo desenvolvimento de negócios voltados à inovação. Ao longo de sua carreira, ocupou posições estratégicas como CSO da ISH Tecnologia e CEO do SafeLabs, liderando operações de grande escala, impulsionando iniciativas de crescimento e participando da construção de empresas que se tornaram referência em seus respectivos mercados.

Segundo Almeida, a contribuição do novo sócio será transversal, com atuação voltada ao fortalecimento da estratégia corporativa, expansão de negócios, relacionamento com clientes e parceiros e desenvolvimento de novas oportunidades de mercado. "Além disso, sua experiência deve contribuir para o aprimoramento dos processos internos e para a evolução contínua da empresa em termos de gestão e inovação", ressalta.

O CEO destaca que o movimento contribuirá diretamente para a estratégia da empresa, agregando experiência em gestão, desenvolvimento de negócios e relacionamento com o mercado. "Além de fortalecer nossa governança corporativa, sua participação amplia a capacidade de identificar oportunidades, acelerar projetos estratégicos e sustentar um crescimento sólido e estruturado nos próximos anos".

O fortalecimento do quadro societário também abre espaço para enfrentar os principais obstáculos do setor. "Nosso desafio é continuar evoluindo na mesma velocidade das necessidades dos clientes, mantendo a excelência na entrega dos serviços. Ao mesmo tempo, enxergamos grandes oportunidades na ampliação do nosso portfólio, na expansão geográfica da atuação da empresa e no fortalecimento de soluções que apoiem a transformação digital das organizações", identifica.

Os impactos da nova fase devem ser percebidos por clientes, parceiros e colaboradores já nos próximos meses. De acordo com Clerio Almeida, o fortalecimento do quadro societário representa mais capacidade de investimento, mais visão estratégica e maior solidez para a empresa. "Para os clientes, isso significa uma Brasiline ainda mais preparada para desenvolver soluções inovadoras e entregar serviços com alto nível de qualidade".

"Para os parceiros, amplia nossa capacidade de construir relacionamentos de longo prazo e gerar novas oportunidades de negócios. Já para os colaboradores, essa nova fase cria um ambiente ainda mais propício ao desenvolvimento profissional, à inovação e ao crescimento sustentável da organização", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://brasiline.com.br/

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