Santander amplia atuação em investimentos no ES

Um ano depois do seu lançamento, o Santander AAA – projeto que visa transformar o banco na maior plataforma de investimentos do mercado – quer crescer no Espírito Santo. Com a meta de dobrar o número de assessores de investimentos no estado, o Banco realizou em Vitória um evento com 84 investidores da região.

O encontro foi realizado no bairro da Praia do Canto com a presença da economista-chefe do Banco, Ana Paula Vescovi, e com o estrategista de investimentos, Arley Junior. O objetivo do evento foi dar aos participantes um panorama do cenário econômico atual e as oportunidades de investimento diante deste contexto.

“A surpresa positiva com o resultado do PIB do primeiro trimestre – que avançou 1,9%, bem acima das expectativas - somada à desaceleração da inflação, deve gerar uma dinâmica mais favorável para a economia brasileira nos próximos meses", afirmou Ana Paula Vescovi, que traçou as principais perspectivas econômicas para este ano.

Para Arley, embora o cenário econômico para este ano continue bastante desafiador, há grandes oportunidades de investimentos. “Mantemos nossa recomendação de diversificação, de acordo com o perfil do investidor, com opções desde Renda Fixa, em produtos tradicionais ou em títulos atrelados à inflação e Crédito Privado, como também alternativas em Multimercado e Renda Variável que devem se beneficiar do ciclo de queda de juros esperado pela frente”, afirma o especialista.

AAA

O Santander AAA é um projeto que engloba a expansão do time de advisors, um portfólio completo e competitivo de produtos para os clientes - integrado a um novo portal de investimentos - e a regionalização dos escritórios de atendimento a investidores.

Até junho foram contratados 1,2 mil assessores e, numa segunda fase, a proposta é contratar mais 800 profissionais. Os profissionais têm os benefícios de um emprego formal, mas com um modelo de remuneração diferenciado. O advisor que quiser empreender no Santander não começa do zero: recebe uma carteira com 100 clientes investidores o que já lhe garante uma remuneração pela manutenção dessa receita. E ele terá uma participação superior à média de mercado sobre o incremento do resultado que gerar.

Os novos assessores de investimentos irão atuar regionalmente, em diferentes estados do País. O atendimento aos clientes é feito onde escolher e utiliza-se, principalmente, dos espaços dedicados nas agências Select vocacionadas a investimentos. Atualmente, há 90 cidades com presença de assessores AAA. Com as novas vagas a proposta é ampliar a presença para 150 cidades brasileiras. “Os assessores irão trabalhar em conjunto com o segmento de alta renda, o Select, para entregarmos uma oferta de serviços financeiros que permita aos nossos clientes um gerenciamento de toda a sua vida financeira em uma única plataforma”, afirma Luciane Effting, head do Santander AAA.

Além dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador, o projeto AAA está presente em várias cidades das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro Oeste do País.

Perfil e qualificações

Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial.

Neste momento, o Santander Brasil oferece, gratuitamente, curso de preparação para as certificações CEA e CFP. Em parceria com a escola preparatória Eu me banco Educação, o curso estará disponível tanto para novos contratados quanto para quem já é assessor no Santander e deseja elevar o nível de formação. No caso do CFP, o mais alto nível do planejamento financeiro, qualifica o profissional a atuar com clientes private.

“Nosso principal objetivo é atrair cada vez mais talentos”, garante Luciane.