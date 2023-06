Dia da Língua Portuguesa celebra a multiculturalidade

A língua portuguesa é o quarto idioma mais falado no mundo, ficando atrás apenas do inglês, do espanhol e do mandarim. De acordo com o Instituto Camões, 260 milhões de pessoas têm o português como idioma nativo, o que representa 3,7% da população mundial. O português é a língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e de Macau, uma região autônoma da costa sul da China continental que foi colonizada por Portugal.

No dia 10 de junho é comemorado o Dia da Língua Portuguesa. A data foi instituída em 1981 pela Assembleia da República de Portugal, órgão legislativo do estado português, em homenagem ao dia do falecimento do poeta Luís Vaz de Camões, considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona.

Jorge Lima, professor da unidade de São Gonçalo da rede de ensino Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos) avalia a relevância dessa data comemorativa, destacando o papel da língua portuguesa como parte da identidade dos povos lusófonos. “É uma oportunidade para celebrarmos a nossa história, contada entre sujeitos e verbos, objetos e afixos, substantivos e adjetivos, além da nossa própria individualidade como nação, expressada por meio de variados sotaques e regionalismos.”

O especialista ressalta os processos de desenvolvimento e aglutinação cultural que formaram a língua portuguesa, na qual se registram palavras de origem francesa, americana, indígena, africana, entre outras, o que mostra que ela é viva e está em constante mudança. “A representação multicultural está abraçada em cada frase oralizada, escrita ou sinalizada na língua portuguesa.”

O professor do Cebrac destaca, ainda, a importância da língua como instrumento de acesso à vida interna do outro, o que possibilita a empatia e o ato de compartilhar, projetando no mundo nossas intenções, objetivos e desejos. “Quando celebramos a língua portuguesa, celebramos não só a diversidade linguística do nosso país, mas também o seu poder de inclusão, ao respeitar as variadas formas – seja escrita, falada, por meio da língua de sinais ou do sistema Braille – de se comunicar usando o português, e reavivamos a nossa identidade nacional”, conclui.

