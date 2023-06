Ministério do Turismo reúne interlocutores estaduais do PRT

O Ministério do Turismo iniciou nesta quarta-feira (28.06), em Brasília (DF), o 34º Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo - PRT. A reunião tem o objetivo de promover a integração dos interlocutores e o alinhamento de ações a respeito da iniciativa desenvolvida pela Pasta. O evento ocorre até a próxima sexta (30.06) e conta com a presença de representantes de todos os estados do país, como exemplo de Goiás, Acre, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em viagem para Portugal, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, lembrou da importância de encontros como este para a discussão de políticas públicas que possam chegar efetivamente na ponta. “Vivemos um momento de reconstrução do Turismo em nosso país. Essa reconstrução passa pela união de esforços e os gestores públicos regionais detém conhecimento importante, já que eles atuam na ponta e podem contribuir no desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais assertivas para o nosso setor”, pontuou.

A iniciativa tem como objetivo, ainda, analisar o contexto atual e os desafios da regionalização, orientar a atuação dos interlocutores para ampliar a efetividade do programa, reunir proposições para o aprimoramento dos eixos de atuação e nivelar os avanços e experiências do PRT. Neste primeiro dia, o evento contou com a apresentação dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI’s) e como cada município pode participar do projeto que vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Turismo.

Os presentes também puderem acompanhar os cases dos interlocutores estaduais do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. Além disso, na parte da tarde, foi realizado a oficina participativa sobre “Intercâmbio de experiências: atuação de interlocutores” e um espaço final para debates e trocas de ideias.

O trabalho integrado é um dos pilares adotados pela Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, por meio da Coordenação Geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Turístico, junto à Regionalização, desenvolvem ações para fortalecer cada vez mais a rede nacional que atua no PRT.

PAPEL DOS INTERLOCUTORES- Os interlocutores que participaram da reunião atuam na implementação e no desenvolvimento da política pública por meio da Regionalização do Turismo nos municípios e regiões que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro. Eles têm papel fundamental na implementação do PRT.

São eles que recebem as orientações do Ministério do Turismo para o planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação das ações do PRT em âmbitos estadual, regional e municipal. Os interlocutores trabalham de forma articulada, formando a Rede Nacional de Regionalização, fonte de troca de experiências, intercâmbio e inovação.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo