Felicidade você encontra no Brasil

O Brasil é sinônimo de felicidade e de lugares ideais para desfrutar momentos de alegria. É o que diz o estudo “Pontos Turísticos que mais nos fazem felizes no mundo em 2023”, realizado pela Casago (empresa que administra aluguel de casas de férias), que analisou, por meio de inteligência artificial, quase 63 mil fotos na rede social Instagram, onde as pessoas apareciam felizes em atrativos turísticos famosos. A partir daí, o estudo destacou 20 atrativos mundiais, sendo 4 deles encontrados no Brasil, provando que o país deixa os turistas “endorfinados”, sendo o único da América Latina a possuir 4 atrações no ranking.

Para fazer a análise, foi utilizado um programa de reconhecimento facial que extrai as faces das fotos e calcula a proporção de imagens com rostos felizes. Com isso, foi dada uma pontuação de 0 a 100 representando a probabilidade de cada rosto mostrar felicidade. Considerou-se uma face feliz se sua pontuação fosse igual ou superior a 66. Conheça os campeões brasileiros de felicidade:

Em 4º lugar (com 66,7% de popularidade no quesito “felicidade”), está o Jardim Botânico de Curitiba (PR), que se destaca entre os destinos latino-americanos mais felizes. O lugar presenteia os turistas com a beleza das asinhas coloridas voando para lá e para cá, já que ele é o lar de 300 espécies de borboletas que fazem companhia a tatus, sapos, corujas e outras espécies sorridentes. E não é apenas isso que impressiona: a arquitetura é de tirar o fôlego, trazendo um estilo art nouveau aos turistas e sendo um cantinho ideal para fotos. Já deu para notar que o Jardim Botânico e a felicidade andam juntos.

Diante de milhares de fotos de atrações mundiais analisadas, o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, também angariou seu espaço na lista, garantindo o 7º lugar, com 65,2% de popularidade. E não é para menos: o Parque das Aves é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica, protegendo mais de 1,3 mil pássaros de cerca de 130 espécies. Além disso, o Parque também atua em diversos programas de conservação.

Em 15º lugar (60,2% de popularidade), está o Lago Negro, em Gramado (RS), que traz a beleza das águas profundas com o reflexo dos altos pinheiros, conquistando o coração dos turistas com toda essa beleza e com um adicional de diversão nos pedalinhos, que dão ao lago um alegre e movimentado passeio.

A Cidade Maravilhosa não ficou de fora do estudo e mostrou por que é razão de felicidade para os turistas. Em 20ª posição, com 58% de popularidade, o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro (RJ) registra inúmeros sorrisos e abraços icônicos graças a sua vista panorâmica da cidade, sua combinação de mar, paisagens e vegetação ao redor do Pão de Açúcar.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo